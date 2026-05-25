Eversheds Sutherland (US) LLP este o mare firmă de avocatură multinațională americană, componentă a rețelei globale Eversheds Sutherland. Ea oferă servicii juridice complete pentru mari companii, instituții financiare și entități publice.

Firma are doi parteneri: Mr. Theodore H Cominos și Jr. Mr. Mark Herlach. Comitetul executiv al firmei este condus de Lino Mendiola, în calitate de CEO pentru SUA, și Adam Cohen, în calitate de Partener Executiv pentru SUA.

Rețeaua globală a firmei Eversheds Sutherland are peste 3.000 de avocați și 4.000 de angajați distribuiți în 74 de birouri din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și SUA. În SUA dețin 10 birouri cu peste 430 de avocați.

Grupul Eversheds Sutherland este activ și pe piața locală prin Eversheds Sutherland Romania

Firma oferă consultanță juridică complexă și reprezentare în litigii pentru mari corporații multinaționale. Biroul din România este coordonat de Cristian Lina, specialist recunoscut în sectoarele de Energie, Telecomunicații (TMT) și Drept Bancar.

Eversheds Sutherland, printre primii 50 din lume

Eversheds Sutherland este un cabinet de avocatură multinațional global creat de o combinație de firme de avocatură Eversheds LLP și Sutherland Asbill & Brennan LLP, în februarie 2017 și este unul dintre cele mai mari 50 de cabinete de avocatură din lume.

Grupul global deține și o subsidiară locală numită Eversheds Sutherland Romania (cu biroul central în București), care asistă companii multinaționale și antreprenori români în tranzacții și dispute juridice comerciale, potrivit Mediafax.

Potrivit datelor Ministerului Justiției al SUA, firma de lobby Eversheds Sutherland (US) LLP a mai avut un contract la finalul anului 2025 cu Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană, cu sediul în Sântana de Mureș/ România.

Potrivit Mediafax, tema contractului din 2025 viza consolidarea relațiilor economice, de securitate și diplomatice dintre SUA și România, cu un accent imediat pe dezvoltarea sprijinului pentru inițiativa Coridorului Vertical în Europa Centrală și de Est și Balcani.

Potrivit documentelor, Inițiativa Romano-Americană pentru Dezvoltare Strategică este o coaliție formată din următoarele 3 companii energetice private: CIZ GAZ, S.A., IRIGC Impex SRL și MVN structural Consulting SRL.

Eversheds Sutherland (US) LLP urma să faciliteze accesul clientului Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană la mai mulți CEO americani iar plățile făcute și declarate pe finalul anului 2025 au fost de 900.000 de dolari americani.

În România, biroul local al firmei este condus de avocatul Mihai Guia, care ocupă funcția de Managing Partner al Eversheds Sutherland Romania. De asemenea, el coordonează activitatea la nivel regional din poziția de Head of Central Eastern Europe (CEE) Group în cadrul rețelei globale.

Firma de avocatură Eversheds Suherland US a raportat un venit brut de 503 mil. dolari în 2025, o creștere de 9,2% față de anul precedent. Profitul per partener la capital al firmei a crescut, de asemenea, cu peste 13,5% în SUA. Din anul 2020, veniturile firmei în SUA au crescut cu 39%, potrivit https://www.eversheds-sutherland.com/en/united-states/news/eversheds-sutherland-milestone-us-financial-results-2025

