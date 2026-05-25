Prima pagină » Știri politice » Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună

Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună

Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Eversheds Sutherland (US) LLP este o mare firmă de avocatură multinațională americană, componentă a rețelei globale Eversheds Sutherland. Ea oferă servicii juridice complete pentru mari companii, instituții financiare și entități publice.

Firma are doi parteneri: Mr. Theodore H Cominos și Jr. Mr. Mark Herlach. Comitetul executiv al firmei este condus de Lino Mendiola, în calitate de CEO pentru SUA, și Adam Cohen, în calitate de Partener Executiv pentru SUA.

Rețeaua globală a firmei Eversheds Sutherland are peste 3.000 de avocați și 4.000 de angajați distribuiți în 74 de birouri din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și SUA. În SUA dețin 10 birouri cu peste 430 de avocați.

Grupul Eversheds Sutherland este activ și pe piața locală prin Eversheds Sutherland Romania

Firma oferă consultanță juridică complexă și reprezentare în litigii pentru mari corporații multinaționale. Biroul din România este coordonat de Cristian Lina, specialist recunoscut în sectoarele de Energie, Telecomunicații (TMT) și Drept Bancar.

Eversheds Sutherland, printre primii 50 din lume

Eversheds Sutherland este un cabinet de avocatură multinațional global creat de o combinație de firme de avocatură Eversheds LLP și Sutherland Asbill & Brennan LLP, în februarie 2017 și este unul dintre cele mai mari 50 de cabinete de avocatură din lume.

Grupul global deține și o subsidiară locală numită Eversheds Sutherland Romania (cu biroul central în București), care asistă companii multinaționale și antreprenori români în tranzacții și dispute juridice comerciale, potrivit Mediafax.

Potrivit datelor Ministerului Justiției al SUA, firma de lobby Eversheds Sutherland (US) LLP a mai avut un contract la finalul anului 2025 cu Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană, cu sediul în Sântana de Mureș/ România.

Potrivit Mediafax, tema contractului din 2025 viza consolidarea relațiilor economice, de securitate și diplomatice dintre SUA și România, cu un accent imediat pe dezvoltarea sprijinului pentru inițiativa Coridorului Vertical în Europa Centrală și de Est și Balcani.

Potrivit documentelor, Inițiativa Romano-Americană pentru Dezvoltare Strategică este o coaliție formată din următoarele 3 companii energetice private: CIZ GAZ, S.A., IRIGC Impex SRL și MVN structural Consulting SRL.

Eversheds Sutherland (US) LLP urma să faciliteze accesul clientului Inițiativa de Dezvoltare Strategică Romano-Americană la mai mulți CEO americani iar plățile făcute și declarate pe finalul anului 2025 au fost de 900.000 de dolari americani.

În România, biroul local al firmei este condus de avocatul Mihai Guia, care ocupă funcția de Managing Partner al Eversheds Sutherland Romania. De asemenea, el coordonează activitatea la nivel regional din poziția de Head of Central Eastern Europe (CEE) Group în cadrul rețelei globale.

Firma de avocatură Eversheds Suherland US a raportat un venit brut de 503 mil. dolari în 2025, o creștere de 9,2% față de anul precedent. Profitul per partener la capital al firmei a crescut, de asemenea, cu peste 13,5% în SUA. Din anul 2020, veniturile firmei în SUA au crescut cu 39%, potrivit https://www.eversheds-sutherland.com/en/united-states/news/eversheds-sutherland-milestone-us-financial-results-2025

AUTORUL RECOMANDĂ:

Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan

Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
20:25
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
FLASH NEWS Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
20:22
Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
FLASH NEWS Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
20:22
Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
CONTROVERSĂ Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
18:42
Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
ULTIMA ORĂ Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerului Afacerilor Externe
18:40
Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerului Afacerilor Externe
FLASH NEWS Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
18:04
Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om
RĂZBOI Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
19:56
Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
19:31
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
EVENIMENT Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
19:13
Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
JOBURI Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”
18:59
Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”
EXCLUSIV România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
18:50
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?

Cele mai noi

Trimite acest link pe