Eurostat | 18,1% dintre români nu își permit o masă cu carne o dată la două zile. România, codașă și la alte capitole

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat anul trecut cea mai mare pondere din UE a persoanelor care nu își puteau permite o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile.

Procentul a urcat la 18,1%, ceea ce ne situează mai mult decât dublul mediei europene de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

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România se află la coada clasamentului european și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă, indicator la care țara noastră înregistrează, de asemenea, cea mai mare pondere dintre statele membre UE.

Câți dintre români nu își permit o masă consistentă o dată la două zile

Datele Eurostat relevă diferențe triste între statele membre referitor la posibilitatea populației de a-și asigura periodic o masă care să conțină carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian.

În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își permite financiar o astfel de masă o dată la două zile.

România a înregistrat cea mai ridicată valoare dintre toate țările membre, de 18,1%.

La polul opus s-a situat Cipru, unde numai 1,2% din populație se confrunta cu această problemă.

În consecință, ponderea înregistrată de țara noastră este de peste două ori mai mare decât media UE și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru.

Indicatorul nu arată câte persoane aleg însă să mănânce carne sau pește, ci se referă la incapacitatea financiară de a-și permite o astfel de masă consistentă sau alternativa vegetariană o dată la două zile.

România, „campioană” și la lipsa accesului la internet

Un alt indicator prezentat de Eurostat se referă la posibilitatea gospodăriilor de a suporta costurile unei conexiuni la internet pentru uz personal la domiciliu.

La nivelul UE, 2% din populație nu își putea permite anul trecut o conexiune la internet acasă.

Și aici, România a înregistrat cea mai mare pondere din UE, de 6,2%.

La celălalt capăt al clasamentului se regăsește Finlanda, unde doar 0,1% din populație nu își permite să achite un acces la internet pentru acasă. Procentul din România este deci de peste trei ori mai mare decât media comunitară.

Peste 12% dintre europeni nu își permit activități regulate de recreere

În 2025, potrivit Eurostat, 12,1% dintre locuitorii UE nu aveau bani să participe în mod regulat la o activitate de recreere.

Diferențele dintre țări sunt majore. Cea mai redusă pondere a fost consemnată în Croația, de 3,9%, în timp ce Grecia a înregistrat cea mai mare valoare, de 27,3%.

Datele fac parte din raportul Eurostat privind condițiile de viață din Europa

Informațiile publicate de Eurostat sunt incluse în ediția din 2026 a raportului „Key figures on European living conditions”, care analizează principalii indicatori privind nivelul de trai în Uniunea Europeană, cu un accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile.

Statisticile evidențiază diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii considerate esențiale pentru un nivel de trai adecvat.

În cazul României, datele pentru 2025 arată că țara noastră înregistrează cea mai ridicată pondere din UE atât în rândul persoanelor care nu își permit să consume, cel puțin o dată la două zile, o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian, cât și în rândul celor care nu își permit o conexiune la internet pentru uz personal la domiciliu.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)