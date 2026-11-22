Artistul Gheorghe Turda a vorbit, în exclusivitate, pentru Gândul, despre decesul legendarului fotbalist Dudu Georgescu, care a încetat, recent, din viață în Canada. Potrivit artistului de muzică populară, cel care i-a dat vestea tragică a morții marelui fotbalist, e chiar proprietarul casei în care locuia Dudu Georgescu, la Toronto.

Solistul de muzică Gheorghe Turda a precizat că nu sunt cunoscute, cu exactitate, circumstanțele în care Dudu Georgescu a încetat din viață. Marele fotbalist locuia cu chirie într-o casă ce aparținea unui fost artist de la Rapsodia Română, coleg de generație cu Gheorghe Turda.

„Nu se știe precis dacă a fost înjunghiat acolo, sau dacă s-a întâmplat ceva. Nu cunosc”, a declarat Gheorghe Turda. „Eu am aflat de moartea lui Dudu Georgescu de la proprietarul locuinței, era un fost artist, coleg cu mine, la Ansamblul Rapsodia Română. A fost solist, naist, la Rapsodia Română din Lipscani. El [n.r. – Dudu Georgescu] locuia la el cu chirie.”, a adăugat artistul de muzică folclorică. „A fost un suflet deosebit și o mare valoare a fotbalului”, a mai afirmat Turda despre Dudu Georgescu.

Dudu Georgescu s-a stins din viață departe de România

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României, a murit la vârsta de 76 de ani, în Toronto, Canada. Acesta rămâne în amintirea românilor, ca un sportiv legendar al fotbalului românesc.

Dudu Georgescu, o viață dedicată fotbalului

Dudu Georgescu s-a născut pe 1 septembrie 1950, în București. A început fotbalul la Progresul București. Avea să debuteze în Divizia A la doar 18 ani și 9 luni, iar șansa i-a dat-o antrenorul Cornel Drăgușin pe data 11 iunie 1969.

În 1975 și 1977 a devenit „Gheata de Aur” a Europei, cel mai bun marcator la nivel continental. În 1977 a fost votat pe locul 9 la Balonul de Aur, după ce în 1975 s-a aflat pe poziția 10 în ierarhia supremă individuală din fotbal.

Dudu Georgescu a fost golgheterul absolut al lui Dinamo, statut pe care îl are și astăzi! A înscris 207 goluri în 260 de partide de prima ligă pentru „câini”.