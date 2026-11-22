În data de 15 aprilie 1912, cel mai mare vas de croazieră al vremii, „Titanic” – care a plecat din portul Southampton, cu destinația New York – s-a scufundat în Atlanticul de Nord. Tragedia s-a produs după ce nava considerată indestructibilă a lovit un iceberg. La bord se aflau 2.200 de oameni, inclusiv imigranți care călătoreau la clasa a treia și miliardari cazați în dormitoare de lux. 1.457 de pasageri și-au pierdut viața.

Mai multe obiecte rare care au aparținut pasagerilor de pe Titanic au fost vândute la licitație pentru sume record, notează BBC.

Un ceas de buzunar al unei pasagere de la clasa a treia, Mary Mangan, a fost adjudecat cu 250.000 de lire sterline.

Un inel cu diamant purtat de celebra pasageră Lady Duff Gordon a fost cumpărat cu 140.000 de lire sterline.

Un alt obiect vândut a fost o scrisoare detaliată, pătată de apă, care a aparținut pasagerul de la clasa întâi Ramon Artagaveytia Gomez. A fost adjudecată pentru 80.000 de lire sterline.

Ceasul unei pasagere de la clasa a treia a doborât un record mondial

Titanicul a plecat în călătoria sa inaugurală pe 10 aprilie 1912. S-a scufundat în primele ore ale zilei de 15 aprilie, provocând moartea a aproximativ 1.500 de persoane.

Ceasul din aur care a aparținut pasagerei irlandeze Mary Mangan, în vârstă de 32 de ani, a fost returnat familiei sale împreună cu celelalte bunuri ale ei.

Femeia se mutase în SUA și se întorsese în Irlanda la începutul anului 1912 pentru a-și vizita familia. Recent, obiectul a fost expus timp de câteva săptămâni alături de restul colecției Mangan la muzeul Titanic Belfast.

O scrisoare rară în spaniolă și mesajele eroului de pe vas

Scrisoarea rară, redactată la bord în limba spaniolă pe hârtie oficială cu antetul Titanicului, descrie nava în detaliu. Descrierea pornește de la culorile vopselei până la temperatură și numărul pasagerilor care luau masa.

Aceasta este una dintre puținele scrisori scrise la bord de un pasager de la clasa întâi într-o altă limbă decât engleza.

Scrisoarea a făcut parte dintr-un lot de peste 100 de obiecte legate de „Titanic”. Printre obiecte se mai află o poliță de asigurare, vândută cu 27.000 de lire sterline, și un bilet rar, adjudecat cu 45.500 de lire sterline.

Un alt obiect a fost o carte poștală scrisă de Jack Phillips. Acesta a fost operatorul radio principal care a murit în dezastru, în urma acțiunilor sale eroice.

Phillips a rămas la postul său, transmițând apeluri de ajutor. A contribuit la coordonarea eforturilor de salvare, în timp ce nava se scufunda. Cartea poștală a fost trimisă surorii sale Elsie, cu patru zile înainte de tragedie. Nava era andocată în Southampton. Cartea poștală a fost vândută cu aproape 32.000 de lire sterline.

„Păstrăm vie amintirea acestor oameni”

Organizatorul licitației, Andrew Aldridge, de la casa Henry Aldridge and Son din Devizes, Wiltshire, a declarat că această „vânzare epică” dovedește interesul global de durată față de această poveste tragică.

„Totalul vânzărilor a depășit cu mult un milion de lire sterline. Obiectele de pe Titanic au reprezentat o mare parte din această sumă”, a precizat Aldridge.

Acesta a subliniat că ceasul a doborât recordul pentru un obiect aparținând unui pasager de la clasa a treia. Inelul a fost vândut pentru cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o bijuterie de pe Titanic.

„Interesul pentru această poveste este global. Clienții mei vin din toate cele patru colțuri ale lumii. Cred că prețurile reflectă interesul constant pentru acest subiect. Ceea ce facem noi cu aceste obiecte este să păstrăm vie amintirea acestor oameni”, a concluzionat Andrew Aldridge.