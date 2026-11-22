Președintele american, Donald Trump, a iscat, din nou, un val de reacții pe rețelele de socializare, după ce a publicat, sâmbătă seara, pe contul său de Truth Social, o fotografie în care îi strânge mâna președintelui rus Vladimir Putin, însoțită de mesajul „Prietenul meu”.

În fotografie, Trump este surprins șoptind la urechea lui Putin, în timp ce liderul rus zâmbește. Postarea amintește de întâlnirea celor doi în marja summitului de joi de la Shenzhen, din China, unde Trump l-a prezentat public pe Putin drept „prietenul meu”.

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Mai exact, în cadrul unei întâlniri bilaterale care a avut loc la Shenzhen, în China, pe 19 noiembrie, Trump l-a arătat cu degetul pe Putin când l-a zărit și a întrebat: „Cine este acesta”. Apoi a adăugat: „Este prietenul meu!”

Alături de fotografia cu Putin, Trump a mai publicat și o imagine în care compară recentul summit trilateral din China, la care a participat și președintele chinez Xi Jinping, cu Conferința de la Yalta din 1945, intitulată „Marile puteri 1945, 2026”.

În postarea respectivă apare o fotografie de arhivă cu Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt și Winston Churchill — la Conferința de la Yalta – care a fost alăturată unei imagini în care Putin, Xi și Trump stau unul lângă altul la summitul din China de săptîmâna aceasta.

Seria de postări de pe Truth Social a lui Trump a inclus și o fotografie cu Xi Jinping, cu mesajul „Prieteni”, în care președintele SUA coboară scara de îmbarcare a unui avion, iar Xi îl așteaptă jos.

Postările de pe rețelele sociale ale lui Trump vin în urma criticilor aspre ale președintelui Volodimir Zelenski, care a avertizat într-un interviu acordat CNN și difuzat vineri, 20 noiembrie, că prezentarea lui Putin ca „prieten” reduce presiunea diplomatică asupra Kremlinului și încurajează continuarea violențelor împotriva Ucrainei.

„Dacă vorbești despre Putin… ca și cum ar fi un prieten… bineînțeles, el nu simte că este un ucigaș, nu simte suficientă presiune… are impresia că poate continua”, a spus Zelenski.

Zelenski a subliniat că Putin urmărește distrugerea Ucrainei și interpretează retorica prietenoasă din partea Washingtonului ca pe o lipsă de responsabilitate.

„Desigur, rămâne la latitudinea președintelui Trump cum să-l numească pe Putin”, a spus Zelenski. „Pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi este un criminal. Și cred că, în mare parte, pentru oamenii din întreaga lume, el este un criminal pentru că ucide.”

Trump își apără relațiile cu Putin și Xi

Trump și-a apărat relațiile personale atât cu Putin, cât și cu Xi în cadrul unei conferințe de presă ținută vineri la Casa Albă, susținând că aceste relații consolidează securitatea SUA și afirmând că atât Putin, cât și Zelenski doresc să pună capăt conflictului.

„Am relații fantastice cu Putin. Asta e un lucru foarte bun. Am relații fantastice cu președintele Xi. Asta e un lucru bun, iar țara noastră este în siguranță datorită acestui fapt”, a declarat Trump, refuzând să precizeze dacă Putin este un prieten al Statelor Unite în ansamblu.

Punând pe același plan pozițiile celor doi lideri, Trump a afirmat că Putin „ar dori foarte mult să pună capăt războiului”, adăugând: „Avem doi oameni care se urăsc reciproc, Zelenski și Putin. Nu știu cum să-l încheie. Vor să-l încheie. Amândoi sunt prinși în acest conflict.”

Deși a criticat modul în care Trump a prezentat situația, Zelenski a susținut în interviul acordat CNN, vineri, că Washingtonul rămâne indispensabil pentru orice acord de pace, deoarece este puțin probabil ca Moscova să țină cont de alți mediatori.

„Statele Unite sunt, probabil pentru toată lumea, cel mai puternic mediator pe care îl putem avea, pentru că nu cred că Putin ar da ascultare altcuiva”, a declarat Zelenski, adăugând că Statele Unite dispun de instrumente economice substanțiale pentru a obliga Kremlinul să pună capăt războiului.

Între timp, liderii europeni au respins cu fermitate orice comparație între reuniunea de la Shenzhen și Conferința de la Yalta din 1945, cancelarul german Friedrich Merz calificând summitul din China drept o „ocazie de a face poze” și afirmând că Europa nu va permite puterilor externe să împartă continentul în sfere de influență.