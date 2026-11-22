Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României, s-a stins din viață în Canada, acolo unde locuia de mulți ani.

Federația Română de Fotbal a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe în memoria marelui sportiv.

”Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, decedat la vârsta de 76 de ani.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții.

Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri. ​Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FRF.

Moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu

De asemenea, FRF a precizat, într-o altă postare, că în meciurile din Liga 2 și Liga 3, precum și în competițiile FRF se va ține un moment de reculegere în memoria fostului atacant.

”În meciurile rămase de disputat în aceasta etapă, precum și la partidele din runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de startul partidei, în memoria lui Dudu Georgescu. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Federația Română de Fotbal .