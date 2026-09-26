Vacanțele sunt tot mai scumpe pentru români. Prețurile pachetelor turistice au crescut cu 11,9% într-un an, față de numai 3,2% în UE, arată Eurostat. România se află printre statele europene cu cele mai puternice scumpiri.

Românii au resimțit în această vară una dintre cele mai puternice creșteri ale prețurilor la vacanțe din Uniunea Europeană. Pachetele turistice s-au scumpit în august 2026 cu 11,9% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Creșterea este de aproape patru ori mai mare decât media Uniunii Europene, unde pachetele de vacanță au costat, în medie, cu 3,2% mai mult decât în august 2025.

Statistica măsoară evoluția prețurilor și nu ia în calcul diferențele de venit dintre statele membre, un element important atunci când este analizată povara financiară pe care o vacanță o reprezintă pentru fiecare gospodărie.

România, în topul statelor UE cu cele mai mari scumpiri

Doar patru state membre au înregistrat în august creșteri mai mari decât România. Belgia ocupă prima poziție, cu o scumpire anuală de 16,2%, urmată de Portugalia, cu 14,3%, Suedia, cu 12,8%, și Lituania, cu 12,3%.

„În august 2026, prețurile pachetelor turistice au crescut cel mai mult în Belgia, cu 16,2% față de august 2025. Portugalia a urmat cu o creștere de 14,3%, fiind urmată de Suedia (12,8%), Lituania (12,3%) și România (11,9%). În schimb, 4 țări din UE au înregistrat scăderi ale prețurilor pachetelor turistice: Estonia (21,1%), Spania (5,2%), Italia (4,8%) și Irlanda (0,4%)”, arată Eurostat.

Diferențele dintre state sunt astfel uriașe. În timp ce turiștii români s-au confruntat cu o majorare de aproape 12%, în Estonia pachetele turistice s-au ieftinit cu 21,1%.

La nivelul întregii Uniuni, avansul de 3,2% al prețurilor pentru pachetele de vacanță a fost identic cu rata generală a inflației din august.

Situația arată diferit în cazul transportului aerian. Prețurile biletelor de avion au scăzut în medie cu 0,4% în UE față de august 2025.

Cele mai mari scumpiri ale zborurilor au fost înregistrate în Grecia, de 16,3%, și Irlanda, de 14,4%. În zece state membre, biletele de avion s-au ieftinit, iar cea mai spectaculoasă scădere a fost raportată în Slovacia, de 61,2%. În celelalte țări cu tarife în scădere, reducerile au variat de la 15,8% în Spania până la 0,9% în Lituania.

Prețurile vacanțelor și biletelor de avion au oscilat puternic

Datele Eurostat indică o volatilitate accentuată a costurilor de călătorie începând din 2025, în special în transportul aerian.

„Atât pachetele de servicii pentru vacanțe, cât și prețurile transportului aerian de pasageri au fluctuat puternic din ianuarie 2025, transportul aerian de pasageri înregistrând cea mai mare volatilitate. Tarifele aeriene au crescut cu 13,7% în aprilie 2025, față de anul precedent, apoi au scăzut cu 3,2% în luna următoare”, potrivit Eurostat.

Oscilațiile au continuat și în 2026. Biletele de avion au început anul cu o ieftinire anuală de 2,9%, au înregistrat o scădere de 4,7% în aprilie, pentru ca în mai să urmeze o creștere de 8,1%. În lunile următoare, majorările au fost mai moderate.

Și pachetele turistice au avut o evoluție neregulată. În ianuarie și februarie 2025, prețurile erau cu 8,3%, respectiv 8% peste nivelurile din aceleași luni ale anului precedent. După alte oscilații, acestea au scăzut cu 0,5% în aprilie 2026, înainte ca tendința să se inverseze din nou în lunile următoare și să ducă România la o creștere anuală de 11,9% în august.