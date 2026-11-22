Românii care încă dețin cartea de identitate clasică, emisă înainte de 1997, trebuie să țină cont de un termen-limită important. Documentul va mai putea fi folosit pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen doar până la 3 august 2031.

După această dată, vechiul buletin nu va mai fi acceptat ca document de călătorie, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe acesta nu a expirat. Românii care dețin în prezent o carte de identitate model 1997 nu sunt obligați să o înlocuiască imediat, atât timp cât documentul este valabil, notează Profit.ro.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor precizează că vechile cărți de identitate pot fi utilizate până la expirarea termenului de valabilitate înscris pe document. În schimb, începând cu 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, indiferent de data expirării.

Până la acest termen, românii pot călători în continuare cu vechiul buletin, cu condiția ca acesta să fie valabil și să respecte cerințele aplicabile documentelor de călătorie. Autoritățile subliniază că trecerea la noile acte de identitate se face gradual, fără ca toți cetățenii să fie obligați să își schimbe imediat documentele.

Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Care este diferența

În România sunt emise două noi tipuri de documente: cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS). Cartea electronică de identitate conține un cip și poate fi utilizată pentru călătorii în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Documentul este recunoscut și în alte țări, printre care Republica Moldova și Turcia, în condițiile stabilite de acestea.

În plus, CEI permite autentificarea în sistemele informatice și utilizarea semnăturii electronice. Cartea de identitate simplă, deși are același format, nu conține cip și nu poate fi folosită ca document de călătorie în Uniunea Europeană.

Cât costă schimbarea buletinului în 2026

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit 14 ani, în condițiile programului de finanțare aplicabil. Pentru copiii sub 14 ani, eliberarea documentului costă 70 de lei. Același tarif se aplică și în cazul unei noi solicitări, în situațiile prevăzute de autorități.

Românii care aleg cartea de identitate simplă, fără cip, trebuie să achite o taxă de 40 de lei.