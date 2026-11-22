Diana Buzoianu, vicepreședinta USR, a lansat un val de critici la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, pe tema țigărilor electronice.

Fosta ministră îi reproșează PSD că s-a opus în Parlament unei propuneri de interzicere a utilizării țigărilor electronice în spațiile închise.

”Mă scuzați, dar nu mai pot cu neprihăniții și reformiștii din PSD. Aflu că Rogobete a făcut un clip în care zice că țigările electronice sunt rele rău pentru sănătate. Și că va face un grup de lucru. Că e grav că tinerii fumează porcării. Știți care a fost momentul în care cei mai mulți români s-au lăsat de fumat? Când fumatul a fost interzis în spații închise.

Apoi au apărut țigările electronice și o mare parte s-au dus acolo. Știți cum a votat PSD propunerea de a interzice țigările electronice în spații închise? Împotrivă. Și a picat la vot. Cu argumentul cinic că industria lor aduce prea mulți bani la buget. Spus argumentul oficial, în Parlament. Așa că eu nu mai pot asculta cum vin neprihăniții să spună că vor grupuri de lucru că au aflat că un subiect e grav. Nici chiar pe domnul Rogobete ‘avem de toate’”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu îi transmite ministrului că mai bine ”votați proiectele existente și corecte” în Parlament.

”Așa că în loc de grupuri de lucru și clipuri de Facebook, domnule Rogobete, mai bine votați proiectele existente și corecte în Parlament. În loc să le respingeți că aduce industria țigărilor electronice prea mulți bani la buget. Adică în loc de lobby pentru ei. E atât de simplu. Și apoi puteți face câte clipuri vreți. Dar nu după ce vă vindeți voturile PSD. P.S. Sigur că e bine să fie trecute ingredientele și la țigările electrice. Asta va fi legea la nivel european pentru că Vlad Voiculescu tocmai a câștigat această bătălie, trecând un raport esențial în acest sens care obligă Comisia Europeană să vină cu legislație fix pe asta”, a mai spus lidera USR.

Reacția acesteia vine după ce, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că instituția pe care o conduce a luat în vizor fenomenul vape urilor ieftine și că a convocat un grup de lucru pentru a analiza legislația privind comercializarea țigărilor electronice și pentru a stabili măsuri de eficientizare a controalelor.