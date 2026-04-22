Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor

Dobânzile la creditele în lei au rămas la același nivel, în jur de 6%, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Deși România a intrat într-o criză politică după ce PSD, principalul partid din Coaliție, a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, datele BNR arată că nu există variații ale dobânzilor.

ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor pentru credite în lei acrodate înainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 5,87%, la fel ca în ziua precedentă. Și valorile pentru 6 luni și 12 luni au rămas neschimbate, la 5,94%, respectiv 6,00%, arată datele BNR. Indicatorul este calculat zilnic pe baza dobânzilor la care se împrumută băncile între ele. Chiar dacă este actualizat în fiecare zi lucrătoare, nivelul lui poate rămâne identic atunci când nu apar mișcări importante în piață.

IRCC rămâne sub ROBOR

Pentru creditele acordate după mai 2019 se folosește indicatorul IRCC. Pentru trimestrul al patrulea din 2025, acesta este de 5,58%, ușor sub nivelul indicelui ROBOR. IRCC este calculat diferit, pe baza tranzacțiilor efective din piață, și este actualizat o dată la trei luni, motiv pentru care reacționează mai lent la schimbările din economie.

Dobânda-cheie a BNR rămâne neschimbată

Dobânda de politică monetară, stabilită de banca centrală și care influențează costul general al banilor în economie, inclusiv dobânzile la credite și depozite, este de 6,50% și nu a mai fost modificată din august 2024. De asemenea, dobânda la care băncile se pot împrumuta de la BNR este de 7,50%, iar cea pentru depozitele plasate la banca centrală este de 5,50%.

