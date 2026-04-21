Prima pagină » Economic » Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro

Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro

Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
Banca Națională a României (BNR) a publicat astăzi cursul valutar oficial de referință. Deși România a intrat într-o criză politică după ce PSD, principalul partid din Coaliție, a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, leul a crescut față de moneda europeană. 

Datele publicate de BNR arată fluctuații importante pentru principalele monede internaționale. Moneda națională a înregistrat pierderi în fața francului elvețian, dolarului și lireim dar a recuperat ușor în raport cu euro. Cea mai importantă scădere a fost înregistrată în raport cu francul elvețian care a crescut semnificativ. Leul a pierdut peste un ban astfel că, francul elvețian a ajuns la o valoare de 5,5603 lei. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 26 martie 2026 până în prezent.

Leul a înregistrat o depreciere și în raport cu dolarul american. Moneda SUA a ajuns la o valoare de 4,3365 lei (+0,0024), iar fluctuațiile dolarului sunt importante pentru companiile care operează pe piețele internaționale. De asemenea, moneda națională s-a depreciat în raport cu lira sterlină. Moneda britanică a ajuns la o cotație de 5,8567 lei (+0,0005).

Surpriza de la BNR. Leul crește față de euro

În contrast cu celelalte monede, leul a reușit să se aprecieze ușor în raport cu euro. Moneda unică eruopeană a fost cotată la 5,0988 lei (-0,001). Deși scăderea monedei europene este una modestă, este semnificativă, mai ales că România a intrat într-o criză politică. Euro rămâne principala monedă de referință pentru economia românească deoarece, dacă euro crește, românii vor plăti mai mult pentru chirii, abonamente sau credite luate în valută.

Leul ar urma sî se deprezieze în fața euro în următoarele luni, estimează membrii CFA România / Sursa: Schutterstock România - caracter ilustrativ

PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan

Reamintim că Partidul Social Democrat a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă.

PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate, conform rezoluţiei votate în unanimitate marţi de Biroul Piolitic Naţional al PNL.

ENERGIE Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
14:33
Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
ECONOMIE USR propune desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Cine ar urma să preia atribuțiile instituției
08:45
USR propune desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Cine ar urma să preia atribuțiile instituției
CONTROVERSĂ Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifrele oficiale sunt devastatoare
17:02
Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifrele oficiale sunt devastatoare
ENERGIE OMV cumpără țiței din rezerva de urgență pentru a stabiliza piața globală după criza energetică declanșată de Iran
16:08
OMV cumpără țiței din rezerva de urgență pentru a stabiliza piața globală după criza energetică declanșată de Iran
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
ECONOMIE 6 crize mondiale iminente dacă nu se deblochează Strâmtoarea Ormuz. Expert: Petrolul este doar începutul
11:56, 20 Apr 2026
6 crize mondiale iminente dacă nu se deblochează Strâmtoarea Ormuz. Expert: Petrolul este doar începutul
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Bacteria scarlatinei a fost găsită într-o mumie precolumbiană. De ce contează descoperirea?
CONTROVERSĂ Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
15:23
Schimbări „istorice" în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
15:17
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
LIFESTYLE Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
15:13
Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
FLASH NEWS Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară”. Cine erau și ce rodeau
14:42
Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară". Cine erau și ce rodeau
FLASH NEWS Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
14:41
Trump susține că Iranul a „încălcat" acordul de încetare a focului „de nenumărate ori". Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
POLITICĂ Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
14:30
Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD"

