BNR: Depozitele în lei și valută ale populației au scăzut în ianuarie 2026 în comparație cu luna trecută

Depozitele în lei ale populației au scăzut în ianuarie 2026, față de luna anterioară, cu 0,1%, până la 266,41 miliarde lei, în timp ce depozitele în valută au scăzut cu 1,1% față de luna decembrie 2025, până la 142,69 miliarde lei, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).

BNR anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2026 un sold de 785,239 milioane de lei. Acesta a scăzut cu 1,3% față de luna decembrie 2025, iar în raport cu ianuarie 2025 s-a majorat cu 6,9%. De asemenea, soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2026 cu 0,2% față de decembrie 2025, până la nivelul de 446.398,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69% în volumul total al creditului negvuernamental, s-a diminuat cu 0,6%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,5%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6%. De asemenea, soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o scădere în ianuarie 2026 cu 3% de decembrie 2025, până la 271.386,4 milioane lei. În raport cu ianuarie 2025, acesta s-a majorat cu 9,7%, 0,1% în termeni reali.

Depozitele populației au scăzut în ianuarie cu 1,8%

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna ianauarie 2026, cu 1,8% față de luna decembrie 2025, până la nivelul de 664.101,4 milioane lei, iar față de acceași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3%. Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,3% față de luna decembrie 2025, până la 453.049 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, acestea s-au majorat cu 3,7%.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,1% față de luna anterioară, până la 266 416,2 milioane lei, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, au crescut cu 5,8%. Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 5,3% față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2025, au înregistrat o creștere de 0,9%. Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,6% față de luna decembrie 2025, ajungând până la nivelul de 211.052,4 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,3%.

RECOMANDAREA AUTORULUI: