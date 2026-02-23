ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datoare bugetului de stat.

Inspectorii ANAF verifică atât sediile firmelor, cât și peste 300 de obiective din țară unde acestea își desfășoară activitatea, în contextul unor suspiciuni cu privire la munca nedeclarată, subdeclararea veniturilor salariale și diminuarea artificială a obilgațiilor fiscale. Președintele ANAF, Adrian Nica, a transmis anterior că domeniul este considerat unul cu risc fiscal de către Fisc.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat astăzi o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat. Verificările inspectorilor antifraudă se desfășoară la sediile societăților, precum și în peste 300 de locații (obiective de pază) în care își desfășoară activitatea personalul societăților vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate.”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că Ministerul Muncii colaborează strâns cu ANAF la acțiunea care vizează cele 62 de firme și peste 300 de obiective din domeniul serviciilor de pază și protecție.

„Am declanșat, împreună cu ANAF, un control național care vizează 62 de firme și peste 300 de obiective. Miza este clară: protejarea angajaților și a concurenței loiale în piața muncii. Nu acceptăm munca la negru, salarii subdeclarate sau artificii prin care unii își cresc profitul pe spatele oamenilor.”

De asemenea, ANAF spune că acțiunea vizează și modul în care sunt calculate și plătite taxele aferente salariilor, în contextul în care, potrivit instituției, au fost identificate mai multe suspiciuni. Controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, iar reprezentanții ANAF spun că vor continua monitorizarea sectoarelor cu risc fiscal ridicat.

„Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind: utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate, utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse și evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate.”

