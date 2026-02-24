Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a ales să schimbe tonul și a adoptat o formă diferită de comunicare pe rețelele de socializare, cu ocazia Dragobete. Unitatea medicală a Serviciului Român de Informații a postat pe pagina de Facebook o imagine cu un mesaj adaptat sărbătorii românești.

„Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie” este mesajul postat de Spitalul SRI pe Facebook, într-o formulare care face trimitere directă la emoțiile specifice îndrăgostirii. Mesajul sugerează că reacțiile pe care le simte o perssoană în prezența cuiva drag nu indică o problemă care trebuie tratată la secția de Cardiologie.

Și Serviciul Român de Informații a transmis mesaje de Dragobete

Postarea Spitalului SRI a apărut la scurt timp după ce Serviciul Român de Informații a ales să posteze pe Facebook și LinkedIn o serie de mesaje cu tentă ironică, adaptate sărbătorii iubirii la români. Printre mesajele postate de SRI se numără: „Azi ne putem desecretiza sentimentele” și „Vrei să fii colega mea?”. Postările SRI au generat reacții în rândul internauților, semn că abordarea neconvențională a atras atenția.