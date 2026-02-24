Prima pagină » Știri externe » MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”

24 feb. 2026, 14:07, Știri externe
Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un mesaj pe X, în stilul caracteristic, în care amenință Europa cu o invazie. Mesajul acestuia a primit o replică de la purtătorul de cuvânt al MAE român.

Dmitri Medvedev a publicat, marți, un mesaj pe X, în care a insultat-o pe Kaja Kallas, șefa diplomației UE, și a amenințat-o că soldații ruși n-au nevoie de vize ca să intre în Europa, „ca în 1945”.

„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei!”, a scris Dmitri Medvedev pe X, luni.

Un răspuns la mesajul lui Medvedev a venit chiar de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Externe, Andrei Țărnea, i-a răspuns acid lui Dmitri Medvedev.

Andrei Țărnea a scris: „Foștii politicieni minori care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică împotriva femeilor pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica.”

Anterior, Kaja Kallas a declarat că, împreună cu Comisia Europeană, lucrează la un mecanism care să împiedice sute de mii de foști soldați ruși să intre liber în spațiul Schengen.

