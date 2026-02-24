Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei

Înșelătorie de amploare în județul Iași. Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari au fost oferite ilegal spre decontare de o persoană și de firma pe care aceasta o administra. Mai mult decât atât, cupoanele figurau pe numele unor pensionari decedați, iar prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei, relatează Mediafax.

Procurorii au decis trimiterea în judecată a unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, și fals în declarații, a anunțat Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Din rechizitoriu reiese că, în perioada ianuarie 2015-ianuarie 2024, un inculpat și firma pe care o avea sub administrație au trimis lunar la Direcţia Generală Economică şi Buget din cadrul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cereri de deconturi folosind 81.107 de cupoane ale căror numere de dosar de pensie figurează cu statusul decedat / negăsit / sistat / suspendat / transferat sau cod eronat.

Procurorii susțin că aceste cupoane nu erau valabile pentru a obţine decontarea, întrucât nu au fost emise de CNPP, au atestat în mod nereal faptul că au fost efectuate servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon, că au fost emise bilete de călătorie cu reducere de 50%, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate. Scopul demersului era de a obține diferenţa de tarif de 50% din valoarea celor 81.107 de călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari. Prejudiciul cauzat bugetului de stat ajunge la 3.185.211,50 de lei.

Au fost făcute percheziţii domiciliare şi au fost instituite măsuri asiguratorii cu privire la bunurile deţinute de cei doi inculpaţi până la concurenţa sumei de 3.185.211,50 lei, iar dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Iași.

