4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite

Cristian Lisandru
24 feb. 2026, 14:14, Actualitate
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
În 24 februarie 2022, armata Federației Ruse a invadat Ucraina. Au trecut, de atunci, 1.461 de zile de război – numit, încă, la Kremlin „operațiune militară specială” -, iar conflictul continuă. Aproape 2 milioane de oameni, de ambele părți, au fost uciși sau răniți în urma luptelor.

În cele 1.461 de zile de la declanșarea războiului din Ucraina, mass-media a urmărit desfășurarea ostilităților și au fost scrise știri despre conflict, au fost întocmite statistici, au fost prezentate drame emoționante și tragedii înspăimântătoare.

  • S-a scris despre teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, s-a amintit precedentul „Crimeea”, din anul 2014, au fost prezentate schimburile de ostatici, numărul în creștere al morților și răniților.
  • Fiecare pachet de sancțiuni care a vizat Rusia lui Vladimir Putin a fost evidențiat și analizat, iar știrile în care s-a vorbit despre ajutorul militar sau financiar oferit Ucrainei au ținut capul de afiș.

Gândul prezintă și o altă fațetă a știrilor care au avut conflictul din Ucraina drept subiect principal. Numai că, de data aceasta, este vorba despre o colecție de știri „antologice”.

Borcanul de murături și prăjiturile otrăvite

  • În data de 5 martie 2022, potrivit Știri pe Surse, o femeie din Kiev a doborât o dronă rusească folosind un borcan cu murături.

  • 21 martie 2022 – RecentNews – „O bătrână din Ucraina a ucis opt soldați ruși. Le-a oferit prăjituri făcute în casă, dar otrăvite”

  • 22 martie 2022 – Centrul de Investigații Jurnalistice Anticorupție: „Ukrainskaia Pravda: Un locotenent-colonel rus, capturat de militarii ucraineni, purta chiloți ai Forțelor Armate Ucrainene”

  • În data de 12 aprilie 2022, Newsweeek titra: „Soția unui soldat rus i-a cerut bărbatului ei să violeze femei ucrainene: Doar să te protejezi!”, arată și inPolitics.ro.

  • 13 aprilie 2022 – Antena 3 CNN: „Două zile a mers prin pădure cu un glonț în inimă | Un soldat ucrainean a supraviețuit ca prin minune după ce a fost împușcat”

Văduva distrugătoare de tancuri și cipurile luate de ruși din mașinile de spălat

  • 22 martie 2022 – Ziare.com: „Cum distruge tancurile rușilor o văduvă din Ucraina. A fost parlamentar de extremă dreapta”.

  • 24 martie 2022 – Jurnalul.ro: „Piloții Ucraineni copiază scenariul Top Gun pentru a rezista în fața avioanelor rusești”.

  • 14 septembrie 2022 – Știrile Pro TV: „Von der Leyen: Armata Rusiei ia cipurile de la mașinile de spălat și frigidere. Industria lor e la pământ”.

„Fantoma de la Kiev”

  • Luni la rînd, presa românească și occidentală a fost invadată de povești despre un pilot ucrainean supranumit „Fantoma de la Kiev”.

  • Totuși, ulterior, autoritățile ucrainene au anuntat ca este vorba doar despre un mit de razboi.

Rachetele lui Putin, grătare pentru mici și cârnați / Capra eroină și calul-surpriză

  • 12 aprilie 2022 – G4Media: „Simbolul intervenției rusești în Ucraina, afișat pe geamul unui cămin studențesc din Iași / Poliția a descoperit că era un prosop cu un cal și o ușă de grajd”.

  • 27 aprilie 2022 – România TV titra că ucraineni au descoperit cum ar putea fi „utilizate” resturile de rachete rusești care cădeau pe teritoriul ucrainean: „Rachetele lui Putin, transformate în grătare pentru mici și cârnați. Reacția SUA (FOTO)”

  • 24 iunie 2022 – Știri pe Surse îi informa pe cititori că o capră a declanșat o mină, iar zeci de militari ruși ar fi fost răniți: „O capră a declanșat o mină și a rănit zeci de militari ruși – Continuă seria întâmplărilor de legendă din război”.

  • 27 iunie 2022 – Ziare.com: „Soldat rus spulberat de o grenadă în timp ce defeca. Atacul a fost filmat din dronă – VIDEO”.

Misterul unor dinți prezentați ca dovezi ale torturii, bunicii-eroi și sosiile lui Putin

  • 7 octombrie 2022 – Digi 24: „S-a aflat misterul dinților prezentați de ucraineni ca dovezi ale torturii: Au fost furați de ruși de la un dentist”.

  • 10 aprilie 2022 – Ziare.com: „Rușii au mâncat conserve pentru pisici în timp ce ocupau o casă de lângă Kiev. Proprietar: Idioții nu înțelegeau ce era”.

  • 3 aprilie 2022 – Aktual 24 îi informa pe cititori că un bătrân ucrainean de 78 de ani a reușit să distrugă un lansator rusesc Grad: „Un ucrainean de 78 de ani a distrus un lansator Grad rusesc cu un cocktail Molotov. Anunț făcut de fosta purtătoare de cuvânt a Președinției Ucrainei”.

  • 24 martie 2022 – Aktual 24: „Un bunic le-a furat rușilor un camion cu armament, pe l-a predat apoi rezistenței ucrainene. Soldații au fost vizibil uimiți – Video”.

  • 23 martie 2022 – Aktual 24: „Un adolescent a furat un tanc rusesc în Ucraina. Foarte bucuros: Trupele de elită sunt în acțiune”.

  • 20 octombrie 2022 – Newsweek: „FOTO – S-a descoperit cum arată sosiile lui Putin și în ce zone de război au fost trimise. Seamănă 50%”.

Pilulele contraceptive și tancul „preluat” de romi de la ruși

  • 30 aprilie 2022 – Știri pe Surse: „Pilule contraceptive, trimise în Ucraina ca urmare a înmulțirii acuzațiilor de viol”.

  • 28 februarie 2022 – G4Media: „UPDATE. Dispută în jurul tancului preluat de romi de la ruși: A fost confiscat, nu furat, susține organizația ROMEA din Cehia”.

  • 23 martie 2022 – Aktual 24 a prezentat o informație referitoare la gestul extrem pe care l-ar fi făcut un militar rus: „Un militar rus a trecut cu tancul peste comandantul său, acuzându-l că a pierdut 50% dintre soldații săi – Jurnalist Ucraina”.

  • 28 martie 2022 – Digi 24: „Zelenski: Am găsit uniforme de paradă în primele convoaie rusești capturate. Credeau că vor defila pe Maidan în 3-4 zile”.

Luați de valul informației și de tumultul războiului din Ucraina, și Gândul a pus în circulație astfel de „știri” la acel moment. Dar asta nu ne împiedică să privim cu luciditate în trecut.

