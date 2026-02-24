4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite

În 24 februarie 2022, armata Federației Ruse a invadat Ucraina. Au trecut, de atunci, 1.461 de zile de război – numit, încă, la Kremlin „operațiune militară specială” -, iar conflictul continuă. Aproape 2 milioane de oameni, de ambele părți, au fost uciși sau răniți în urma luptelor.

În cele 1.461 de zile de la declanșarea războiului din Ucraina, mass-media a urmărit desfășurarea ostilităților și au fost scrise știri despre conflict, au fost întocmite statistici, au fost prezentate drame emoționante și tragedii înspăimântătoare.

S-a scris despre teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, s-a amintit precedentul „Crimeea”, din anul 2014, au fost prezentate schimburile de ostatici, numărul în creștere al morților și răniților.

Fiecare pachet de sancțiuni care a vizat Rusia lui Vladimir Putin a fost evidențiat și analizat, iar știrile în care s-a vorbit despre ajutorul militar sau financiar oferit Ucrainei au ținut capul de afiș.

Gândul prezintă și o altă fațetă a știrilor care au avut conflictul din Ucraina drept subiect principal. Numai că, de data aceasta, este vorba despre o colecție de știri „antologice”.

Borcanul de murături și prăjiturile otrăvite

În data de 5 martie 2022, potrivit Știri pe Surse, o femeie din Kiev a doborât o dronă rusească folosind un borcan cu murături.

21 martie 2022 – RecentNews – „O bătrână din Ucraina a ucis opt soldați ruși. Le-a oferit prăjituri făcute în casă, dar otrăvite”

22 martie 2022 – Centrul de Investigații Jurnalistice Anticorupție: „Ukrainskaia Pravda: Un locotenent-colonel rus, capturat de militarii ucraineni, purta chiloți ai Forțelor Armate Ucrainene”

În data de 12 aprilie 2022, Newsweeek titra: „Soția unui soldat rus i-a cerut bărbatului ei să violeze femei ucrainene: Doar să te protejezi!”, arată și inPolitics.ro

13 aprilie 2022 – Antena 3 CNN: „Două zile a mers prin pădure cu un glonț în inimă | Un soldat ucrainean a supraviețuit ca prin minune după ce a fost împușcat”

Văduva distrugătoare de tancuri și cipurile luate de ruși din mașinile de spălat

22 martie 2022 – Ziare.com: „Cum distruge tancurile rușilor o văduvă din Ucraina. A fost parlamentar de extremă dreapta”.

24 martie 2022 – Jurnalul.ro: „Piloții Ucraineni copiază scenariul Top Gun pentru a rezista în fața avioanelor rusești”.

14 septembrie 2022 – Știrile Pro TV: „Von der Leyen: Armata Rusiei ia cipurile de la mașinile de spălat și frigidere. Industria lor e la pământ”.

„Fantoma de la Kiev”

Luni la rînd, presa românească și occidentală a fost invadată de povești despre un pilot ucrainean supranumit „Fantoma de la Kiev”.

Totuși, ulterior, autoritățile ucrainene au anuntat ca este vorba doar despre un mit de razboi.

Rachetele lui Putin, grătare pentru mici și cârnați / Capra eroină și calul-surpriză

12 aprilie 2022 – G4Media: „Simbolul intervenției rusești în Ucraina, afișat pe geamul unui cămin studențesc din Iași / Poliția a descoperit că era un prosop cu un cal și o ușă de grajd”.

27 aprilie 2022 – România TV titra că ucraineni au descoperit cum ar putea fi „utilizate” resturile de rachete rusești care cădeau pe teritoriul ucrainean: „Rachetele lui Putin, transformate în grătare pentru mici și cârnați. Reacția SUA (FOTO)”

24 iunie 2022 – Știri pe Surse îi informa pe cititori că o capră a declanșat o mină, iar zeci de militari ruși ar fi fost răniți: „O capră a declanșat o mină și a rănit zeci de militari ruși – Continuă seria întâmplărilor de legendă din război”.

27 iunie 2022 – Ziare.com: „Soldat rus spulberat de o grenadă în timp ce defeca. Atacul a fost filmat din dronă – VIDEO”.

Misterul unor dinți prezentați ca dovezi ale torturii, bunicii-eroi și sosiile lui Putin

7 octombrie 2022 – Digi 24: „S-a aflat misterul dinților prezentați de ucraineni ca dovezi ale torturii: Au fost furați de ruși de la un dentist”.

10 aprilie 2022 – Ziare.com: „Rușii au mâncat conserve pentru pisici în timp ce ocupau o casă de lângă Kiev. Proprietar: Idioții nu înțelegeau ce era”.

3 aprilie 2022 – Aktual 24 îi informa pe cititori că un bătrân ucrainean de 78 de ani a reușit să distrugă un lansator rusesc Grad: „Un ucrainean de 78 de ani a distrus un lansator Grad rusesc cu un cocktail Molotov. Anunț făcut de fosta purtătoare de cuvânt a Președinției Ucrainei”.

24 martie 2022 – Aktual 24: „Un bunic le-a furat rușilor un camion cu armament, pe l-a predat apoi rezistenței ucrainene. Soldații au fost vizibil uimiți – Video”.

23 martie 2022 – Aktual 24: „Un adolescent a furat un tanc rusesc în Ucraina. Foarte bucuros: Trupele de elită sunt în acțiune”.

20 octombrie 2022 – Newsweek: „FOTO – S-a descoperit cum arată sosiile lui Putin și în ce zone de război au fost trimise. Seamănă 50%”.

Pilulele contraceptive și tancul „preluat” de romi de la ruși

30 aprilie 2022 – Știri pe Surse: „Pilule contraceptive, trimise în Ucraina ca urmare a înmulțirii acuzațiilor de viol”.

28 februarie 2022 – G4Media: „UPDATE. Dispută în jurul tancului preluat de romi de la ruși: A fost confiscat, nu furat, susține organizația ROMEA din Cehia”.

23 martie 2022 – Aktual 24 a prezentat o informație referitoare la gestul extrem pe care l-ar fi făcut un militar rus: „Un militar rus a trecut cu tancul peste comandantul său, acuzându-l că a pierdut 50% dintre soldații săi – Jurnalist Ucraina”.

28 martie 2022 – Digi 24: „Zelenski: Am găsit uniforme de paradă în primele convoaie rusești capturate. Credeau că vor defila pe Maidan în 3-4 zile”.

Luați de valul informației și de tumultul războiului din Ucraina, și Gândul a pus în circulație astfel de „știri” la acel moment. Dar asta nu ne împiedică să privim cu luciditate în trecut.

