În cadrul unei ediții speciale a emisiunii Ai Aflat!, dedicată participării lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au analizat nuanțele discursului președintelui României și miza acestei vizite pentru România.

Prezent in extremis în fieful lui Donald Trump, la Washington, după ce inițial refuzase invitația președintelui american, Nicușor Dan a făcut o figură mai degrabă modestă. În viziunea scriitorului și analistului politic Ion Cristoiu, deși oficial a susținut ajutorarea palestinienilor din Fâșia Gaza, discursul și abordarea șefului țării noastre trădează o orientare politică bruxelleză pe filiera președintelui Franței.

Ion Cristoiu: În momentul în care Comisia Europeană a hotărât să trimită observator pe tanti aia (n.r. – observatorul european Dubravka Suica), eu am spus următorul lucru: ne ducem numai pentru Gaza. Și el în discurs nu vorbește de consiliul lui.

Ionuț Cristache: Ci doar punctual despre ce poate face în Gaza.

”Consiliul este contestat de Macron și gașca”

Cristoiu: Păi da că se uita Macron la el, de aici vine perversitatea. El s-a dus și a vorbit? N-a vorbit. Dacă vă uitați la celelalte discursuri, sunt elogii ale Consiliului. Nu, el evită asta și lui Macron i-a zis: bă, nu m-am dus pentru Consiliu. E foarte important, Consiliul este contestat de Macron și gașca. Bun, el acum spune: eu m-am dus pentru Gaza.

Cristache: Criza umanitară, nu pentru orgoliul lui Trump.

Cristoiu: Și aici a încercat.

Cristache: Da, și aici a încercat să fenteze.

Cristoiu: Numai că l-a tras ăla de la Secret Service.

