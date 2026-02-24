Prima pagină » Actualitate » În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna

24 feb. 2026, 13:50, Actualitate
Specialiștii au vorbit despre modul în care să scapi de mirosul de igrasie din haine, precum și de locul benefic din casă în care să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna. De multe ori, ar putea să se impregneze un miros neplăcut în fibrele articolelor vestimentare, dacă spațiul în care sunt uscate nu este aerisit corespunzător sau există umiditate ridicată.

În timpul sezonului rece, uscarea rufelor ar putea fi o adevărată provocare. De altfel, specialiștii atrag atenția asupra mirosului care ar putea să se impregneze în țesături, mai ales dacă spațiul în care sunt puse rufele la uscat nu este aerisit corespunzător.

Unde să pui uscătorul de rufe în casă

Există posibilitate ca în haine să se impregneze un miros de igrasie, dacă hainele rămân umede într-un timp îndelungat. Bacteriile și mucegaiul se dezvoltă ușor în spații calde, cu umiditate ridicată, iar dacă nu există aerisire, hainele se usucă lent și pot intra în contact cu microorganismele. De aceea apare și mirosul neplăcut.

Hainele ar trebui spălate la temperatură optimă, iar clătirea să fie eficientă (poate chiar dublă clătire), pentru ca astfel de microorganisme să fie îndepărtate. De reținut faptul că unele reziduuri nu sunt îndepărtate eficient de detergenții ecologici, dacă ciclul de spălare este setat la o temperatură mică, arată Stirileprotv.ro.

Ar fi ideal, dacă se dispune de acest spațiu, ca uscătorul de rufe să fie poziționat într-o încăpere aerisită sau chiar într-o cameră tehnică. Altfel, poate fi montat și în baie, dacă ventilația este funcțională și nu rămâne umezeală. Majoritatea producătorilor recomandă instalarea unui uscător de rufe într-un spațiu unde temperatura nu scade sub 10°C.

Nevoia unui spațiu cât mai aerisit

Dacă dispui de un spațiu limitat, atunci ai putea să îl montezi deasupra mașinii de spălat. Atenție, însă, căci ar trebui utilizat un kit special de fixare. O altă opțiune ar putea fi montarea lui pe balconul închis.

Suportul de rufe ar trebui poziționat în camere în care există curent de aer, pentru a nu favoriza apariția mirosului neplăcut. Poate fi folosită și o cameră de utilități sau o debara luminoasă în care aerul circulă.

Altfel, în condițiile în care hainele sunt uscate într-un spațiu mai rece sau în apropierea unui calorifer, ar fi ideal să se folosească un dezumidificator sau un ventilator pentru grăbirea procesului de uscare. Iarna, ar fi ideal ca suportul de uscat rufe să nu fie pus prea aproape de pereții exteriori, pentru că sunt mult prea reci.

