PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților

Partidul Social Democrat face apel la toate partidele românești reprezentate în Parlamentul European să susțină modificarea Directivei UE 2019/633, care reglementează practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Într-un comunicat transmis marți, PSD „face un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate în numele țării noastre de către ministrul Agriculturii, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633”.

Social-democrații susțin că miza este protejarea producătorilor români în fața marilor lanțuri de magazine și asigurarea unui acces corect al produselor autohtone la raft.

„Toate cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor locali față de practicile abuzive ale marilor retaileri și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine”, potrivit comunicatului.

Propunerile au fost prezentate în cadrul dezbaterii publice lansate de Comisia Europeană pentru revizuirea directivei, iar amendamentele urmează să fie supuse votului în Parlamentul European în toamnă.

PSD consideră că România trebuie să profite de acest moment.

„În astfel de situații, toate forțele politice românești reprezentate în Parlamentul European trebuie să acționeze unitar pentru susținerea interesului național, indiferent de apartenența și partizanele politice ale europarlamentarilor români”, se arată în comunicat.

Cele patru propuneri ale ministrului Agriculturii

Ministrul Florin Barbu a înaintat patru modificări principale:

Limitarea produselor vândute sub marcă proprie de către marile lanțuri de retail la 20% din volumul total al vânzărilor, pentru a asigura o competiție echitabilă cu mărcile producătorilor locali Stabilirea unui adaos comercial similar pentru toate produsele din aceeași gamă, astfel încât produsele românești să nu fie dezavantajate în raport cu cele din import Eliminarea refacturării rabaturilor și remizelor prin care marii retaileri transferă pierderile comerciale către producătorii autohtoni Reglementarea discounturilor practicate de retaileri, pentru a evita situațiile în care producătorii ajung să își vândă produsele la prețuri mai mici decât costurile de producție

PSD anunță că este „deschis la colaborare cu toate partidele românești reprezentate în Parlamentul European pentru identificarea și susținerea unor alte amendamente” care să sprijine sectorul agroalimentar din România.

