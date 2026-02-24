Prima pagină » Știri politice » PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților

PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților

24 feb. 2026, 14:01, Știri politice
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților

Partidul Social Democrat face apel la toate partidele românești reprezentate în Parlamentul European să susțină modificarea Directivei UE 2019/633, care reglementează practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Într-un comunicat transmis marți, PSD „face un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate în numele țării noastre de către ministrul Agriculturii, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633”.

Social-democrații susțin că miza este protejarea producătorilor români în fața marilor lanțuri de magazine și asigurarea unui acces corect al produselor autohtone la raft.

„Toate cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor locali față de practicile abuzive ale marilor retaileri și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine”, potrivit comunicatului.

Propunerile au fost prezentate în cadrul dezbaterii publice lansate de Comisia Europeană pentru revizuirea directivei, iar amendamentele urmează să fie supuse votului în Parlamentul European în toamnă.

PSD consideră că România trebuie să profite de acest moment.

„În astfel de situații, toate forțele politice românești reprezentate în Parlamentul European trebuie să acționeze unitar pentru susținerea interesului național, indiferent de apartenența și partizanele politice ale europarlamentarilor români”, se arată în comunicat.

Cele patru propuneri ale ministrului Agriculturii

Ministrul Florin Barbu a înaintat patru modificări principale:

  1. Limitarea produselor vândute sub marcă proprie de către marile lanțuri de retail la 20% din volumul total al vânzărilor, pentru a asigura o competiție echitabilă cu mărcile producătorilor locali

  2. Stabilirea unui adaos comercial similar pentru toate produsele din aceeași gamă, astfel încât produsele românești să nu fie dezavantajate în raport cu cele din import

  3. Eliminarea refacturării rabaturilor și remizelor prin care marii retaileri transferă pierderile comerciale către producătorii autohtoni

  4. Reglementarea discounturilor practicate de retaileri, pentru a evita situațiile în care producătorii ajung să își vândă produsele la prețuri mai mici decât costurile de producție

PSD anunță că este „deschis la colaborare cu toate partidele românești reprezentate în Parlamentul European pentru identificarea și susținerea unor alte amendamente” care să sprijine sectorul agroalimentar din România.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ursula von der Leyen a semnat acordul UE-Mercosur, care a înfuriat toți fermierii. Șefa CE l-a atacat pe Trump: „UE alege comerțul, nu tarifele”

Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”

Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
14:26
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
CONTROVERSĂ Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
14:24
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
REACȚIE Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
13:23
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
NEWS ALERT Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
13:06
Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
FLASH NEWS Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
12:59
Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
SCANDALOS Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
13:43
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
FLASH NEWS Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”
13:34
Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe