Prima pagină » Economic » Cariere » Piața muncii » Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați

02 oct. 2025, 11:20, Piața muncii
Foto ilustrativa, sursa foto: Envato

Începând cu anul 2026, în urma transpunerii unei directive UE, angajatorii vor fi obligați să publice salariile oferite, încă din perioada recrutării. Angajații vor ști în condiții perfect legale cât câștigă colegii pentru aceeași poziție.

Transparentizarea salarială este una dintre cele mai așteptate modificări legislative planificate pentru anul 2026.

Directiva UE care obligă angajatorii să facă publice grilele salariale

Românii în căutarea unui loc de muncă vor avea acces la intervalele salariale sau chiar remunerațiile exacte din anunțurile de angajare. La rândul lor, angajații vor putea ști cât câștigă colegii.

Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe platformele de recrutare. De la cât pornește salariul pentru un candidat pe poziția „entry level”

Începând cu anul viitor, România va trebui să aplice Directiva Europeană 2023/970 privind transparența salarială, o reglementare deja adoptată în mai multe state membre ale UE. Actul are ca obiectiv reducerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, precum și creșterea echității pe piața muncii. Conform noilor prevederi, angajatorii vor fi obligați să facă publice grilele salariale, dânnd angajaților acces la informații precise despre salariile practicate în cadrul companiei.

Se vor evita și cererile nerealiste de salariu la angajare

Astfel, cei care vor să se angajeze pot face o selecție exactă ca intervale salariale, care vor fi afișate în anunțurile de recrutare de pe platformele de profil. Se vor evita cazurile în care angajatorii dau doar informații vagi cu privire la salarii.

„Așteptările directivei sunt să clarifice mediul gri pe care îl aveam până acum, în care nu știai intervalele salariale și apăreau doar anunțuri în care angajatorul postează că oferă un pachet competitiv. Iar dacă nu îți era foarte clar despre ce înseamnă un post, o structură, o expertiză, dar de fapt tu erai peste acel post și nivel de expertiză, mergeai la interviu, poate și angajatorul își dorea să te angajeze, chiar dacă nu își permitea.

Dar, prin această transparentizare și prin apariția unor indicații (nu a întregului pachet pentru că poți da un minimum al intervalului salarial, nu neapărat salariul fix), se vine cu o structură prin care vei atrage candidații care au și pregătirea necesară. Sau poate vin la interviu și unii care nu au experiența necesară, dar care sunt în așteptările acelui interval salarial, iar tu, ca recrutor, mai poți reduce din cei care poate cereau mai mulți bani”, a declarat pentru Wall-Street.ro un expert HR.

Drepturi noi pentru angajați

Uniunea Europeană a adoptat, la 10 mai 2023, Directiva (UE) 2023/970, menită să consolideze principiul „egalității de remunerare pentru același lucru sau lucru de valoare egală, precum și să impună un nivel mai mare de transparență salarială pentru a combate discriminările de gen.

În anunțurile de angajare va trebui să fie menționat în mod obligatoriu salariul minim de pornire fără de care nu va mai putea fi angajată o persoană pe poziția respectivă sau intervalul salarial, pe baza criteriilor obiective și neutre în ceea ce privește genul. În egală măsură, angajatorii nu vor mai putea întreba candidații despre istoricul salarial precedent, evitându-se lipsa unei evoluții salariale a persoanei care aplică.  

Nu vor mai exista diferențe între femei și bărbați

În temeiul noilor norme, angajatorii din UE vor fi obligați să comunice informații cu privire la salarii, precum și să ia măsuri concrete dacă diferența de remunerare dintre femei și bărbați depășește 5%.

Referitor la angajați, aceștia vor avea dreptul să solicite și să primească informații privind propriul nivel salarial și media salarială a colegilor care practică aceeași muncă, defalcat pe gen. Mai departe, angajatorul trebuie să transmită criteriile obiective folosite pentru stabilirea salariilor, a bonusurilor, dar și a beneficiilor. Clauzele contractuale care interzic angajaților să vorbească despre salarii lor vor deveni nule, potrivit analizei realizate de compania globală de consultanță BDO.

Statele membre trebuie să transpună această directivă în legislația națională până pe 7 iunie 2026 potrivit documentului.  

