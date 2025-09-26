Românii muncesc mai mult și sunt plătiți mai prost decât alți europeni, confirmă biroul de statistică al Uniunii Europene

Românii au unele dintre cele mai mici venituri din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat, biroul european de statistică, prelucrate de economistul Cristian Socol. În aceeași vreme, angajații din România sunt plătiți cel mai prost din Uniunea Europeană, cu excepția angajaților bulgari.

Datele prezentate de Socol se referă la productivitatea muncii în statele UE în raport cu media europeană. Astfel, în România este una dintre cele mai ridicate randamente pentru muncă în țările din Europa Centrală și de Est: 74% din media europeană.

În aceeași vreme, costul cu forța de muncă, care înseamnă atât salariul net, cât și taxele pe care le plătește un angajator, sunt la 37% din media UE, cel mai mic nivel din UE, în afară de Bulgaria. Concluzia? Productivitatea angajaților români este mare, dar lefurile mici.

Cum e la vecini

În Ungaria, spre exemplu, productivitatea muncii este la 70% din media Uniunii Europene. Pe de altă parte, nivelul costului cu forța de muncă este la 42% din media euroepeană.

Cehia are cel mai mare cost cu forța de muncă, adică, în practică, cele mai mari salarii: 54% din media europeană. În aceeași vreme, înregistrează și cea mai mare producție în muncă per angajat: 78% din media UE.