Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu

12 sept. 2025, 22:10, Actualitate
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați.

Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc.

Elisa este de profesie asistent medical, însă lucrează într-o cafenea, pentru că nu a găsit niciun post pentru specializarea ei.

„Am aplicat în mai multe locuri, am aplicat pe site-uri. Le-am încercat pe toate, de la A la Z, la unele nici măcar nu au răspuns deloc”, a explicat ea pentru Știrile Pro TV.

Claudiu Morărescu, specialist în recrutare top management, vine cu o posibilă explicație. Softurile care realizează selecția CV-urilor, bazate pe inteligența artificială, caută în funcție de textul din document o potrivire cât mai bună între calitățile candidatului și postul vizat. De pildă, în cazul unui contabil cu experiență, în București… Atunci când, la cerințe, sunt adăugate și alte abilități, numărul candidaților se restrânge.

„AI-ul e din ce în ce mai bun și va putea să citească și printre rânduri. Nu știu dacă e cazul acum. Deci deocamdată el ia după niște cuvinte cheie”, afirmă Claudiu Morărescu.

Soluția este ca în CV să se regăsească exact acele cuvinte, pentru cerințele fiecărui post. Un studiu realizat de o platformă globală, pe baza a aproape 1,4 milioane de aplicații, arată că în acest fel șansele se dublează.

CV-urile personalizate generează aproximativ șase oportunități de interviu la 100 de aplicații, în vreme ce variantele clasice duc la doar trei.

„Exact de asta mi-am modificat CV-ul pentru a trece de acest perete de automatizare. Am adăugat cuvintele cheie care erau în descrierea jobului respectiv”, explică Rareș Șoltuz, candidat.

Unii candidați folosesc un truc controversat. Își trec în CV, cu caractere albe, astfel încât să nu fie vizibile pentru angajator, competențele pe care postul le cere și ei nu le au. Unii reușesc, astfel, să fie selectați de inteligența artificială.

„Tot timpul vor fi oameni care o să încerce să fie mai deștepți, să facă alte lucruri, să găsească scurtături” – Răzvan Udrea, directorul unei firme de resurse umane.

Solicitat să exprime un punct de vedere în privința unor posibile riscuri de discriminare care ar putea apărea în cazul selecției făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, Ministerul Muncii a cerut un răgaz pentru documentare.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV

