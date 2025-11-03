Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă

Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană se angajează din ce în ce mai puțin. Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv de 9% pentru acestă grupă de vârstă până în 2030, iar România se află printre țările care au depășit media UE de 11%. Astfel, un sfert din toți tinerii români cu vârste cuprinse între 15-29 de ani nu aveau nici job și nu urmau vreo formă de educație sau formare în 2024, arată datele celui mai recent raport Eurostat.

Ponderea tinerilor care nu lucrează sau nu urmează vreo formă de educație și formare a variat în țările din Uniunea Europeană. Țările de Jos au atins un procent de doar 5%, în timp ce România are una dintre cele mai mari ponderi de tineri neangajați, 19,4%. Pentru a determina aceste procente au fost folosite statisticile privind ocuparea forței de muncă și șomajul. Cei mai mulți dintre tineri nu sunt încadrați în piața muncii, nu sunt șomeri și nici nu urmează vreo școală.

România are printre cei mai puțini tineri angajați din UE

Datele Eurostat arată că 8 țări din Uniunea Europeană au trecut de pragul de 11% în 2024. Cele mai mari rate au fost înregistrate în Grecia, Lituania, Italia și România, unde mai mult de 14% dintre tinerii până în 29 de ani nu aveau un job. Rata de angajare în rândul tinerilor din România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană pentru că tinerii se confruntă cu refuzul angajatorilor care preferă candidați cu experiență.

Uniunea Europeană face eforturi ca să reducă procentul tinerilor neangajați la 6% până în 2030. Tranziția de la educație la job a devenit mai complexă pentru tinerii care astăzi își schimbă frecvent locul de muncă și durează mai mult timp până se stabilesc pe piața muncii. Tinerii renunță adesea la joburi pentru a se întoarce la educație sau la formare ca să aibă mai multe calificări.

„În plus, în 2024, 12,3 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani din UE aveau atât un loc de muncă, cât și studii, utilizând astfel această tranziție mai flexibilă de la educație la muncă. Ponderea a crescut la 22,7% în rândul celor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, înainte de a scădea oarecum pentru grupele de vârstă mai în vârstă, 17,9% în rândul celor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și 13,5% în rândul celor cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani.”

