Prima pagină » Economic » Cariere » Piața muncii » Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă

Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă

03 nov. 2025, 13:16, Piața muncii
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă

Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană se angajează din ce în ce mai puțin. Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv de 9% pentru acestă grupă de vârstă până în 2030, iar România se află printre țările care au depășit media UE de 11%. Astfel, un sfert din toți tinerii români cu vârste cuprinse între 15-29 de ani nu aveau nici job și nu urmau vreo formă de educație sau formare în 2024, arată datele celui mai recent raport Eurostat

Ponderea tinerilor care nu lucrează sau nu urmează vreo formă de educație și formare a variat în țările din Uniunea Europeană. Țările de Jos au atins un procent de doar 5%, în timp ce România are una dintre cele mai mari ponderi de tineri neangajați, 19,4%. Pentru a determina aceste procente au fost folosite statisticile privind ocuparea forței de muncă și șomajul. Cei mai mulți dintre tineri nu sunt încadrați în piața muncii, nu sunt șomeri și nici nu urmează vreo școală.

România are printre cei mai puțini tineri angajați din UE

Datele Eurostat arată că 8 țări din Uniunea Europeană au trecut de pragul de 11% în 2024. Cele mai mari rate au fost înregistrate în Grecia, Lituania, Italia și România, unde mai mult de 14% dintre tinerii până în 29 de ani nu aveau un job. Rata de angajare în rândul tinerilor din România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană pentru că tinerii se confruntă cu refuzul angajatorilor care preferă candidați cu experiență.

Uniunea Europeană face eforturi ca să reducă procentul tinerilor neangajați la 6% până în 2030. Tranziția de la educație la job a devenit mai complexă pentru tinerii care astăzi își schimbă frecvent locul de muncă și durează mai mult timp până se stabilesc pe piața muncii. Tinerii renunță adesea la joburi pentru a se întoarce la educație sau la formare ca să aibă mai multe calificări.

„În plus, în 2024, 12,3 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani din UE aveau atât un loc de muncă, cât și studii, utilizând astfel această tranziție mai flexibilă de la educație la muncă. Ponderea a crescut la 22,7% în rândul celor cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, înainte de a scădea oarecum pentru grupele de vârstă mai în vârstă, 17,9% în rândul celor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și 13,5% în rândul celor cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Domeniile în care se câștigă cei mai mulți bani în România. IT-ul nu mai e în top

Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat

Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
JUSTIȚIE „Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată
13:16
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată
CINEMA Premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, un eveniment de excepție la Sala Palatului
13:03
Premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, un eveniment de excepție la Sala Palatului