Prima pagină » Actualitate » Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat

Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat

12 oct. 2025, 17:27, Actualitate
Cine sunt angajații aflați în cel mai mare pericol de a fie înlocuiți cu Inteligența Artificială (AI). LISTA cu joburile care prezintă un risc ridicat
Sursa FOTO - caracter ilustrativ

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Astfel, compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, potrivit Antena 1.

A fost creată o listă, cu ajutorul unui test numit GPDval, prin intermediul căruia  experții au comparat AI cu angajații din 9 dintre cele mai importante industrii din SUA.

În acest fel, au determinat cele 44 de joburi unde există cel mai mare risc de înlocuire cu AI. Aceștia au evaluat sarcini realizate cu AI, dar și de către angajați umani. ulterior, au analizat care a avut rezultatul mai bun.

Potrivit testelor, Claude Opus 4.1, creat de Anthropic, i-a depășit pe experți umani în 47.6% dintre cazuri, în medie. A avut și un un scor și mai mare în anumite profesii.

De exemplu, în competiția cu funcționari de ghișeu și agenți de închiriere, AI-ul a fost mai bun în 81% dintre cazuri.

„Am descoperit că modelele de ultimă generație de astăzi se apropie deja de calitatea muncii produse de experții din industrie,” au declarat reprezentanții AI.

Cele 44 de profesii analizate au fost testate în raport cu AI-ul pe seturi de sarcini specifice pe care un om le-ar efectua în mod obișnuit în acel rol.

De exemplu, asistenții medicali autorizați au trebuit să evalueze imagini cu leziuni cutanate și să redacteze un raport de consultație. Inginerii de producție au trebuit să creeze un model 3D al unui tambur.

Cei care au evaluat rezultatele sarcinilor nu știau care dintre ele aparțineau unui om și care au fost create de AI. Ei doar au ales rezultatul care li s-a părut mai bun.

OpenAI admite că testul nu surprinde întreaga gamă de activități reale dintr-o profesie, dar „majoritatea joburilor înseamnă mai mult decât o colecție de sarcini care pot fi scrise.”

Totuși, compania susține că acest tip de test este un indicator solid al modului în care AI-ul ar putea influența profesiile în lumea reală și ar indica angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Conform raportului, industria informațională, din care fac parte regizori, jurnaliști etc, este cel mai sigur domeniu în acest moment. Modelele AI au câștigat testul în doar 39% din cazuri în această industrie.

Lista cu joburile care se află în cel mai mare pericol, potrivit OpenAI:

  • Funcționari – 81%
  • Manageri de vânzări – 79%
  • Joburi de expediere – 76%
  • Editori online – 75%
  • Dezvoltatori software – 70%
  • Detectivi particulari – 70%
  • Ofițeri de conformitate – 69%
  • Supervizori vânzări – 69%
  • Reprezentanți vânzări B2B – 68%
  • Manageri operaționali – 67%
  • Manageri servicii medicale – 65%
  • Agenți de achiziții – 64%
  • Consilieri financiari – 64%
  • Manageri administrativi – 62%
  • Reprezentanți service clienți – 59%
  • Supervizori vânzări – 59%
  • Supervizori producție – 58%
  • Asistenți medicali – 56%
  • Agenți imobiliari – 54%
  • Jurnaliști/analiști de știri – 53%
  • Manageri IT – 52%
  • Supervizori poliție – 49%
  • Reprezentanți tehnici – 47%
  • Avocați – 46%
  • Specialiști în management de proiect – 42%
  • Asistenți sociali – 42%
  • Secretar în domeniul medical – 42%
  • Agenți de investiții – 42%
  • Supervizori administrativi – 41%
  • Analiști financiari – 41%
  • Angajați în domenii de divertisment – 37%
  • Asistenți medicali autorizați – 37%
  • Administratori imobiliari – 34%
  • Manageri financiari – 32%
  • Producători/regizori – 31%
  • Tehnicieni audio-video – 30%
  • Angajați în domeniul HoReCa – 29%
  • Operator comenzi – 28%
  • Agenți imobiliari – 27%
  • Farmaciști – 26%
  • Contabili – 24%
  • Ingineri mecanici – 23%
  • Ingineri industriali – 17%
  • Editorii de film/video – 17%

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Profimedia

Citește și

APĂRARE DACIAN FALL 2025: Cinci mii de militari din zece state NATO se vor antrena în România
18:47
DACIAN FALL 2025: Cinci mii de militari din zece state NATO se vor antrena în România
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important”
18:44
Oana Țoiu, entuziasmată de ruta „Prietenia”, trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova: „Un nou pas important”
EXTERNE Programul vizitei lui Trump în ISRAEL. Trump și Netanyahu se vor întâlni luni în Knesset. Covorul roșu a fost întins deja
17:20
Programul vizitei lui Trump în ISRAEL. Trump și Netanyahu se vor întâlni luni în Knesset. Covorul roșu a fost întins deja
EXTERNE Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei
17:18
Katy PERRY și fostul premier canadian Justin TRUDEAU, fotografiați în timp ce se sărutau pe iahtul artistei
NEWS ALERT Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD
17:17
Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, anunță că organizarea alegerilor locale se amână pentru primăvară și lansează un ATAC dur la PSD
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc”
17:16
Ministrul Sănătății, ANUNȚ crucial după cazul gravidei decedate. Decizia care ar putea schimba totul în sănătate: „Funcționează la parter de bloc”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Evz.ro
Drama neștiută a Marinelei Chelaru. Ce i-ar fi declanșat boala care a doborât-o
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani