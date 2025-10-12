OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat recent un raport cu angajații care sunt în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Astfel, compania a dezvăluit cele 44 de joburi care vor fi preluate, cel mai probabil, de inteligența artificială, potrivit Antena 1.

A fost creată o listă, cu ajutorul unui test numit GPDval, prin intermediul căruia experții au comparat AI cu angajații din 9 dintre cele mai importante industrii din SUA.

În acest fel, au determinat cele 44 de joburi unde există cel mai mare risc de înlocuire cu AI. Aceștia au evaluat sarcini realizate cu AI, dar și de către angajați umani. ulterior, au analizat care a avut rezultatul mai bun.

Potrivit testelor, Claude Opus 4.1, creat de Anthropic, i-a depășit pe experți umani în 47.6% dintre cazuri, în medie. A avut și un un scor și mai mare în anumite profesii.

De exemplu, în competiția cu funcționari de ghișeu și agenți de închiriere, AI-ul a fost mai bun în 81% dintre cazuri.

„Am descoperit că modelele de ultimă generație de astăzi se apropie deja de calitatea muncii produse de experții din industrie,” au declarat reprezentanții AI.

Cele 44 de profesii analizate au fost testate în raport cu AI-ul pe seturi de sarcini specifice pe care un om le-ar efectua în mod obișnuit în acel rol.

De exemplu, asistenții medicali autorizați au trebuit să evalueze imagini cu leziuni cutanate și să redacteze un raport de consultație. Inginerii de producție au trebuit să creeze un model 3D al unui tambur.

Cei care au evaluat rezultatele sarcinilor nu știau care dintre ele aparțineau unui om și care au fost create de AI. Ei doar au ales rezultatul care li s-a părut mai bun.

OpenAI admite că testul nu surprinde întreaga gamă de activități reale dintr-o profesie, dar „majoritatea joburilor înseamnă mai mult decât o colecție de sarcini care pot fi scrise.”

Totuși, compania susține că acest tip de test este un indicator solid al modului în care AI-ul ar putea influența profesiile în lumea reală și ar indica angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI.

Conform raportului, industria informațională, din care fac parte regizori, jurnaliști etc, este cel mai sigur domeniu în acest moment. Modelele AI au câștigat testul în doar 39% din cazuri în această industrie.

Lista cu joburile care se află în cel mai mare pericol, potrivit OpenAI:

Funcționari – 81%

Manageri de vânzări – 79%

Joburi de expediere – 76%

Editori online – 75%

Dezvoltatori software – 70%

Detectivi particulari – 70%

Ofițeri de conformitate – 69%

Supervizori vânzări – 69%

Reprezentanți vânzări B2B – 68%

Manageri operaționali – 67%

Manageri servicii medicale – 65%

Agenți de achiziții – 64%

Consilieri financiari – 64%

Manageri administrativi – 62%

Reprezentanți service clienți – 59%

Supervizori vânzări – 59%

Supervizori producție – 58%

Asistenți medicali – 56%

Agenți imobiliari – 54%

Jurnaliști/analiști de știri – 53%

Manageri IT – 52%

Supervizori poliție – 49%

Reprezentanți tehnici – 47%

Avocați – 46%

Specialiști în management de proiect – 42%

Asistenți sociali – 42%

Secretar în domeniul medical – 42%

Agenți de investiții – 42%

Supervizori administrativi – 41%

Analiști financiari – 41%

Angajați în domenii de divertisment – 37%

Asistenți medicali autorizați – 37%

Administratori imobiliari – 34%

Manageri financiari – 32%

Producători/regizori – 31%

Tehnicieni audio-video – 30%

Angajați în domeniul HoReCa – 29%

Operator comenzi – 28%

Agenți imobiliari – 27%

Farmaciști – 26%

Contabili – 24%

Ingineri mecanici – 23%

Ingineri industriali – 17%

Editorii de film/video – 17%

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Profimedia