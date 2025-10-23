Domeniile în care se câștigă cei mai mulți bani în România. IT-ul nu mai e în top

S-a produs o surpriză în topul salariilor din România. IT-ul nu mai conduce clasamentul, ci a picat pe locul al treilea. Iată domeniul în care se câștigă cei mai mulți bani, de fapt, în România.

Cum spuneam, topul salariilor nu mai este condus de domeniul IT, ci de transporturile aeriene. Lefurile piloților și echipajelor de zbor sunt acum la înălțime. Pentru majoritatea românilor însă, salariile nu țin pasul cu inflația.

Pentru prima dată, topul salariilor din România este condus de transporturile aeriene. Cu numai câteva mii de angajați, piloții și echipajele de zbor au ajuns în fruntea clasamentului, cu un salariu mediu net de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu 27% față de anul trecut.

Pe locul doi în clasament, se află sectorul de fabricare a produselor din țiței, cu un salariu mediu net de 11.600 de lei, urmat de IT, unde venitul mediu se apropie de același nivel. De asemenea, xtracția petrolului și gazelor ocupă locul patru, cu un salariu mediu de aproape 11.000 de lei, iar activitățile de editare sunt pe cinci, cu o leafă medie de puțin peste 10.000 de lei, în creștere cu aproape 10% față de anul 2024.

De precizat este că, în restul economiei, creșterile au fost mult mai modeste. Salariul mediu a urcat cu doar 4%, până la 5.500 de lei, în vreme ce prețurile au crescut cu aproape 10%.

