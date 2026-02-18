Prima pagină » Economic » Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melcii românești

18 feb. 2026, 14:11, Economic
Exporturile României de carne de melc au crescut surprinzător în ultimul deceniu, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. De altfel, aceasta este printre puținele piețe agroalimentare unde țara noastră are un excedent deoarece exporturile sunt de patru ori mai mari decât importurile.

România are cinci firme producătoare de carne de melc care au înregistrat în 2024 un excedent la capitolul importuri de peste 20 de milioane de euro. Companiile românești care produc carne de melc sunt Pomarom, Rolux, Egan Prod, Bioprod și Rusevi și au raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 110 milioane de lei. De asemenea, în volum, exporturile din 2024 au fost de 2.000 de tone, conform datelor Eurostat, citate de Ziarul Financiar.

Unde ajunge carnea de melc produsă în fabricile românești

Carnea produsă în țara noastră ajunge exclusiv în Franța, unde melcii, consumați încă din Evul Mediu, sunt un preparat clasic al bucătăriei franceze. În Hexagon, melcii sunt considerați o delicatesă nelipsită din bucătăria regională, iar exporturile românești către această piața au menținut un ritm robust. De asemenea, balanța comercială din acest sector rămâne în favoarea producătorilor locali, cu un raport exporturi-importuri de aproximativ 4 la 1.

Exporturile României au crescut de 5 ori în ultimul deceniu

În contextul evoluției pe termen lung a comerțului cu carne de melc, datele Eurostat indică o creștere structurală a exporturilor românești. În ultimul deceniu, exporturile de carne de melc ale României au urcat de cinci ori, până la 20,7 milioane de euro, în condițiile în care nivelul importurilor rămâne scăzut în acest segment, ceea ce menține situația balanței comerciale în favoarea producătorilor locali.

