Prima pagină » Economic » Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS

Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS

Creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni, prognozată de managerii din comerț și construcții. Anunțul INS
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Managerii din comerțul cu amănuntul şi din construcţii preconizează o creştere accentuată a preţurilor, în următoarele trei luni, potrivit datelor anunțate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În industria prelucrătoare, analiza realizată în luna mai de INS arată, pentru următoarele trei luni, o creştere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%.

Analiza completă poate fi citită AICI.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -5%.

În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

În domeniul construcţiilor, estimările managerilor arată o tendinţă de creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +15%), în timp ce la numărul de salariaţi se preconizează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de +3%.

Majorări de prețuri estimate

De asemenea, în acelaşi sector de activitate, se aşteaptă ca preţurile lucrărilor să înregistreze o dinamică accentuată, reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Ancheta INS relevă faptul că, în comerţul cu amănuntul, managerii estimează, pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%, iar în ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%).

În același, majorări de preţuri în acest domeniu sunt estimate de către 57% dintre respondenţi, scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând o creştere accentuată.

Pe zona de servicii, managerii anticipează o relativă stabilitate a cererii, pentru perioada mai – iulie 2026, cu un sold conjunctural de -1%. La capitolul numărului de salariaţi, pe baza datelor centralizate, se estimează o relativă stabilitate (sold conjunctural -3%), iar preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +29%.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
20:20
Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
CONTROVERSĂ Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
SCANDAL Victorie de etapă pentru Cristian Pistol și CNAIR împotriva lui Miruță. Cele 5 proiecte de infrastructură care făceau obiectul ordinului de ministru rămân la CNAIR
17:05
Victorie de etapă pentru Cristian Pistol și CNAIR împotriva lui Miruță. Cele 5 proiecte de infrastructură care făceau obiectul ordinului de ministru rămân la CNAIR
ECONOMIE Un fost ministru al Economiei atrage atenția că România ocupă locul doi în UE la ajutorul de stat: „Nu este altceva decât socialism pentru bogați”
23:45, 26 May 2026
Un fost ministru al Economiei atrage atenția că România ocupă locul doi în UE la ajutorul de stat: „Nu este altceva decât socialism pentru bogați”
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Digi24
VIDEO. Încăierare masivă între două familii de români, la Dortmund
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
EXCLUSIV SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
12:01
SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
TEHNOLOGIE Studiu: Inteligența Artificială intră în rutina digitală a românilor, TikTok rămâne lider la timp petrecut zilnic
11:58
Studiu: Inteligența Artificială intră în rutina digitală a românilor, TikTok rămâne lider la timp petrecut zilnic
FLASH NEWS Un senator AUR acuză Guvernul Bolojan că vrea lege a salarizării pentru privilegiaţi: „Salariul premierului va fi cu 7.000 de lei mai mare”
11:53
Un senator AUR acuză Guvernul Bolojan că vrea lege a salarizării pentru privilegiaţi: „Salariul premierului va fi cu 7.000 de lei mai mare”
FLASH NEWS Jill Biden rupe tăcerea după momentul care a schimbat soarta alegerilor din SUA: „M-am speriat. Am crezut că Joe face un AVC”
11:50
Jill Biden rupe tăcerea după momentul care a schimbat soarta alegerilor din SUA: „M-am speriat. Am crezut că Joe face un AVC”
FLASH NEWS Tragedie în Kenya: 16 elevi au murit într-un incendiu izbucnit, în timpul nopții, într-un internat. Zeci de copii sunt internați la spital
11:45
Tragedie în Kenya: 16 elevi au murit într-un incendiu izbucnit, în timpul nopții, într-un internat. Zeci de copii sunt internați la spital
FLASH NEWS Cătălin Predoiu, despre consumul de droguri, în ministerul de Interne
11:43
Cătălin Predoiu, despre consumul de droguri, în ministerul de Interne

Cele mai noi

Trimite acest link pe