Cătălin Predoiu, despre consumul de droguri, în ministerul de Interne

Vicepremier interimar și ministru de interne, Cătălin Predoiu, spune că în multe instituții din România sunt oameni care consumă droguri de risc și de mare risc. Cu toate acestea, el admite că nu există niște date clare despre acest fenomen, ci doar statistici relative.

Declarațiile au fost făcute la conferința ,,Dependențele la tineri – impact medical, social și economic. Răspuns integrat de prevenție”, organizată de Comisia parlamentară specială  ,,România fără violență domestică”.

Cătălin Predoiu consideră că un rol important în ceea ce privește consumul de droguri îl au adulții care trebuie să-i educe pe tineri și să le explice riscurile la care sunt supuși dacă cedează acestei tentații. El spune că știe că personalități politice, artistice și sportive consumă droguri.

,,Noi nu consumăm droguri!’

,,Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Redevenind serioși, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți. Ãsta este adevărul. O altă realitate, pe care nu o dezbatem destul, este că nu există foarte multă sinceritate. Și aceste statistici pe care le avem sunt de multe ori relative și trebuie să luăm în calcul acest lucru. (…) Adulții trebuie să dea primul exemplu, pentru că în felul acesta încurajează și tinerii să își asume un pas greșit, poate o tentație, o proiecți, și să o abordeze cât se poate de firesc. Nimeni nu are un drum complet lin în viață sau lipsit de provocări, tentații, greutăți sau greșeli, Și atunci, dacă tinerii văd că adulții își asumă aceste greșeli, la un moment dat sunt încurajați să facă și ei la fel. Sunt personalități din lumea politică, artistică, sportivă care au recunoscut că au cedat acestei tentații. Este primul pas către o rezolvare a problemei’, a afirmat Predoiu, miercuri, la Senat.

Ministrul de Interne nu a vrut să dea mai multe detalii despre persoane sau locurile unde se consumă aceste substanțe periculoase.

,,Am spus, în general, că în societate se consumă. Asta înseamnă că persoane care sunt adulte și care își desfășoară munca în diverse locuri consumă și astfel de substanțe periculoase. Unii declară, alții nu declară. De aceea și statisticile trebuie luate sub o formă de aproximație. Și să nu ne culcăm pe lauri dacă o statistică arată foarte bine. M-am referit la droguri de risc și de mare risc”, a precizat  Cătălin Predoiu.

