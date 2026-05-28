Jill Biden rupe tăcerea după momentul care a schimbat soarta alegerilor din SUA: „M-am speriat. Am crezut că Joe face un AVC”

Ionuț Stan
Fosta primă doamnă Jill Biden a dezvăluit că s-a temut că Joe Biden ar fi suferit un accident vascular cerebral în timpul dezbaterii prezidențiale din 2024 cu Donald Trump, moment care a declanșat ulterior retragerea democratului din cursa pentru Casa Albă.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CBS News și reprezintă una dintre cele mai directe recunoașteri venite din interiorul familiei Biden privind starea fostului președinte în timpul dezbaterii considerate decisive pentru campania electorală din 2024.

„M-am speriat, pentru că nu l-am mai văzut niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici după aceea. Niciodată! Nu știu ce s-a întâmplat. În timp ce priveam, m-am gândit: «Doamne, are un accident vascular cerebral». Și m-a speriat de moarte.”, a declarat Jill Biden.

Dezbaterea care a schimbat cursa electorală din SUA

Prestația lui Joe Biden în confruntarea televizată cu Donald Trump a provocat un val de îngrijorare în Partidul Democrat și în rândul alegătorilor americani. Fostul lider de la Casa Albă, aflat atunci la 81 de ani, a avut dificultăți de exprimare, s-a împiedicat de cuvinte și a oferit răspunsuri confuze în mai multe momente ale dezbaterii.

La scurt timp după eveniment, Jill Biden și echipa democrată au încercat să minimizeze impactul prestației.

„Joe, te-ai descurcat excelent. Ai răspuns la fiecare întrebare. Cunoșteai toate detaliile”, declara atunci fosta primă doamnă la un eveniment organizat imediat după dezbatere.

Consilierii lui Biden au susținut la acel moment că a fost doar „o seară proastă”, insistând că președintele era în continuare capabil să conducă țara.

Totuși, presiunea din interiorul Partidului Democrat a crescut rapid, iar la finalul lunii iulie 2024, Joe Biden s-a retras oficial din cursa prezidențială și și-a anunțat sprijinul pentru Kamala Harris.

Interviul acordat CBS vine înaintea lansării cărții de memorii „View from the East Wing”, în care Jill Biden povestește experiența sa din perioada petrecută la Casa Albă.

În ultimele luni, dezbaterile legate de starea de sănătate și capacitatea cognitivă a lui Joe Biden au fost alimentate și de apariția unor cărți precum „Original Sin”, semnată de Jake Tapper și Alex Thompson.

Într-un interviu anterior pentru emisiunea „The View”, Joe Biden a respins acuzațiile privind un presupus declin cognitiv și a declarat că „nu există nimic care să susțină acest lucru”. Jill Biden și-a apărat și ea public soțul, susținând că fostul președinte avea un program extrem de solicitant.

„Oamenii care au scris acele cărți nu au fost la Casa Albă alături de noi și nu au văzut cât de mult a muncit Joe în fiecare zi. Adică, se trezea, lucra o zi întreagă, iar seara… eu eram în pat, știi, citind cartea mea, iar el era încă la telefon, citind informările, lucrând cu personalul.”, a spus ea.

Sursa video – X/@CollinRugg

Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah

