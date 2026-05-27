Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”

Luca Cordero di Montezemolo a fost asistentul lui Enzo Ferrari (1898-1988) din 1973 și a fost directorul companiei producătoare timp de 23 ani, din 1991 până în 2014.

Omul de afaceri italian a mai condus companiile Fiat S.p.A, Confindustria și Alitalia. Născut pe 31 august 1947, el este descendent al unei familii aristocrate din Piedmont. Din 2025 a fost numit directorul McLaren Group Holdings Ltd.

Ferrari a produs 13.752 de mașini în 2024 și a obținut venituri de 6,677 miliarde de euro. Activele sale sunt de aproape 10 miliarde de euro.

Pe 25 mai, Ferrari a lansat primul său model electric din istorie, numit Ferrari Luce.Luce nu este o mașină sport tradițională cu două locuri, ci un grand tourer electric de mari dimensiuni, cu patru sau cinci uși și cu un design futurist.

Design-ul său și tranziția la energia verde au strânit reacții furioase pe rețelele de socializare. Acțiunile Ferrari listate la bursa din Milano s-au prăbușit cu 8%.

Fostul director Luca Cordero di Montezemolo a reacționat dur la design și la schimbarea direcției companiei, afirmând că Ferrari riscă să piardă o parte din „legenda” sa.

„Dacă aș spune ceea ce cred cu adevărat, aș spune niște lucruri foarte neplăcute, așa că aș prefera să nu comentez. Sper doar ca cineva să scoată Calul Cabrat de pe acea mașină. Există riscul de a distruge un mit și îmi pare profund rău pentru asta. Cel puțin aceasta este o mașină pe care chinezii nu o vor copia.” , a spus omul de afaceri italian.

