Tragedie în Kenya: 16 elevi au murit într-un incendiu izbucnit, în timpul nopții, într-un internat. Zeci de copii sunt internați la spital

Șaisprezece elevi au murit într-un incendiu izbucnit la un internat din Gilgil, la aproximativ 120 km vest de capitala Kenyei, Nairobi, relatează BBC. Alți 74 de elevi sunt internați în spital, fiind tratați pentru rănile suferite, a transmis poliția locală.

Incendiul de la Școala de fete Utumishi a izbucnit în primele ore ale dimineții de joi, în timp ce elevele dormeau, potrivit Crucii Roșii din Kenya și poliției.

Poliția a declarat că sunt în desfășurare operațiuni de căutare și salvare, însă specialiștii nu au reușit, încă, să stabilească cauza incendiului. Crucea Roșie din Kenya a precizat că echipele de intervenție de urgență se află la fața locului pentru a oferi sprijin.

„Este o situație tristă și îngrijorătoare”, a declarat comandantul de poliție Masoud Mwinyi, adresându-se părinților și mulțimii adunate în fața școlii.

Incendiile nu sunt o raritate în internatele din Kenya, în ultimii ani fiind semnalate mai multe incidente soldate cu victime. Multe dintre acestea au fost provocate intenționat, elevii nemulțumiți – supărați din cauza disciplinei și a condițiilor de viață – fiind acuzați că ar fi responsabili, în timp ce altele au avut loc din cauza unor accidente.

Supraaglomerarea din cămine și nerespectarea normelor de siguranță, cum ar fi menținerea căilor de evacuare libere și a ferestrelor descuiate, au fost adesea invocate ca cauze ale numărului ridicat de victime.

Potrivit poliției, incendiul din Gilgil a izbucnit în jurul orei 01:00, ora locală (miercuri, ora 22:00 GMT), și a cuprins un bloc de cămine în care locuiau aproximativ 220 de studenți.

Mwinyi a declarat că unii studenți au fugit în zonele învecinate în timpul haosului și că încă se fac eforturi pentru a-i găsi.

„Chiar în acest moment, ofițerii noștri scotocesc zona, deoarece unii studenți au fugit în timpul nopții, cuprinși de șoc și frică”, a spus el.

Mwinyi a declarat că ancheta este în curs. Școala a fost izolată, iar accesul în incintă este permis doar părinților.

Sursă galerie foto: Kenya Police Service

