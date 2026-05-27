Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozitul pe profit în ultimii 4 ani. Subsidiara din România a gigantului american a raportat la Finanțe pierderi cumulate de circa 160 de milioane de lei în ultimii 4 ani, în condițiile în care sumele reale încasate din reclame rămân o necunoscută deoarece facturile sunt emise din Irlanda, scrie Ziarul Financiar.

Subsidiara locală a Google a încheiat anul 2025 cu pierderi de aproape 53 de milioane de lei, marcând astfel al patrulea an consecutiv în care rezultatele financiare rămân pe minus. Google Bucharest S.R.L a raportat o cifră de afaceri de 311,4 milioane de lei (aproximativ 61,8 milioane de euro) în 2025, în creștere cu 4,1% față de cele 299,2 milioane de lei înregistrate în anul precedent, arată datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Datele financiare raportate în România nu reflectă însă veniturile pe care Google le generează din publicitatea digitală, o piață estimată la peste 280 de milioane de euro în 2024, ci doar activitatea centrului de dezvoltare tehnologică și serviciile de consultanță IT prestate din București. Practic, subsidiara românească nu înregistrează direct încasările din reclame. Acestea sunt facturate prin operațiunile grupului din Irlanda, astfel că sumele generate efectiv pe piața românească rămân necunoscute.

Google a pierdut aproximativ 160 de milioane de lei în 4 ani

Deși Google este un jucător dominant pe piața de publicitate online, evoluția financiară a companiei arată o schimbare importantă față de perioada anterioară. Subsidiara din România a raportat o pierdere netă de 52,9 milioane de lei în 2025, al patrulea an consecutiv pe minus. Pierderea este la un nivel similar cu cea din 2024, 53,3 milioane de lei, dar dinamica pierderilor cumulate din ultimii patru ani este semnificativă.

În total, între 2022 și 2025, Google Bucharest S.R.L a pierdut aproximativ 160 de milioane de lei, aproximativ 31,7 milioane de euro, conform datelor publice. Seria rezultatelor negative a venit imediat după saltul din 2021, atunci când compania a făcut un profit de 12,3 milioane de lei, pe fondul integrării echipei Fitbit și al deschiderii centrului tehnologic din clădirea Unirii View din Capitală.

