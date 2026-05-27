Prima pagină » Economic » Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozitul pe profit în ultimii 4 ani. Subsidiara din România a gigantului american a raportat la Finanțe pierderi cumulate de circa 160 de milioane de lei în ultimii 4 ani, în condițiile în care sumele reale încasate din reclame rămân o necunoscută deoarece facturile sunt emise din Irlanda, scrie Ziarul Financiar

Subsidiara locală a Google a încheiat anul 2025 cu pierderi de aproape 53 de milioane de lei, marcând astfel al patrulea an consecutiv în care rezultatele financiare rămân pe minus. Google Bucharest S.R.L a raportat o cifră de afaceri de 311,4 milioane de lei (aproximativ 61,8 milioane de euro) în 2025, în creștere cu 4,1% față de cele 299,2 milioane de lei înregistrate în anul precedent, arată datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Datele financiare raportate în România nu reflectă însă veniturile pe care Google le generează din publicitatea digitală, o piață estimată la peste 280 de milioane de euro în 2024, ci doar activitatea centrului de dezvoltare tehnologică și serviciile de consultanță IT prestate din București. Practic, subsidiara românească nu înregistrează direct încasările din reclame. Acestea sunt facturate prin operațiunile grupului din Irlanda, astfel că sumele generate efectiv pe piața românească rămân necunoscute.

Google a pierdut aproximativ 160 de milioane de lei în 4 ani

Deși Google este un jucător dominant pe piața de publicitate online, evoluția financiară a companiei arată o schimbare importantă față de perioada anterioară. Subsidiara din România a raportat o pierdere netă de 52,9 milioane de lei în 2025, al patrulea an consecutiv pe minus. Pierderea este la un nivel similar cu cea din 2024, 53,3 milioane de lei, dar dinamica pierderilor cumulate din ultimii patru ani este semnificativă.

Sursa: listafirme.ro

În total, între 2022 și 2025, Google Bucharest S.R.L a pierdut aproximativ 160 de milioane de lei, aproximativ 31,7 milioane de euro, conform datelor publice. Seria rezultatelor negative a venit imediat după saltul din 2021, atunci când compania a făcut un profit de 12,3 milioane de lei, pe fondul integrării echipei Fitbit și al deschiderii centrului tehnologic din clădirea Unirii View din Capitală.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Victorie de etapă pentru Cristian Pistol și CNAIR împotriva lui Miruță. Cele 5 proiecte de infrastructură care făceau obiectul ordinului de ministru rămân la CNAIR
17:05
Victorie de etapă pentru Cristian Pistol și CNAIR împotriva lui Miruță. Cele 5 proiecte de infrastructură care făceau obiectul ordinului de ministru rămân la CNAIR
ECONOMIE Un fost ministru al Economiei atrage atenția că România ocupă locul doi în UE la ajutorul de stat: „Nu este altceva decât socialism pentru bogați”
23:45
Un fost ministru al Economiei atrage atenția că România ocupă locul doi în UE la ajutorul de stat: „Nu este altceva decât socialism pentru bogați”
ECONOMIE BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare
16:55
BNR lansează noi monede aniversare din aur, argint și tombac dedicate Nadiei Comăneci. Cât costă fiecare
NEWS ALERT Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de astăzi. Decizia Înaltei Curți a fost publicată în Monitorul Oficial
16:27
Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de astăzi. Decizia Înaltei Curți a fost publicată în Monitorul Oficial
ECONOMIE BT Pay conectează financiar românii din diaspora: cont online în 7-10 minute, card livrat direct acasă în mai multe țări europene și acces la banking complet, de oriunde
14:48, 26 May 2026
BT Pay conectează financiar românii din diaspora: cont online în 7-10 minute, card livrat direct acasă în mai multe țări europene și acces la banking complet, de oriunde
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
PACE ÎN IRAN Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
19:04
Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
IT&C Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
18:52
Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?

Cele mai noi

Trimite acest link pe