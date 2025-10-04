De când s-a scumpit, românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare și s-au pus pe RECICLAT. Casnică: Reciclez uleiul în bidoane de 2 litri

Uleiul de gătit s-a scumpit de la majorarea TVA din august. Românii tind să renunțe la obiceiul aruncării uleiului de gătit uzat la gunoi sau în sistemul de canalizare.

Acum, ei preferă să îl recicleze și să-l depoziteze în containere speciale. Lunar, fiecare gospodărie ajunge să strângă sute de litri de ulei. În felul acesta, oamenii realizează că aruncarea uleiului în sistemul de canalizare poate deveni nociv pentru mediu și sănătate publică.

Anterior, zece puncte pentru colectarea uleiului uzat erau instalate în orașul de pe Bega. Pubelele se umpleau rapid. Locuitorii au dat spre reciclare 400 de litri de ulei folosit, iar de la începutul anului 2025, au fost colectate patru tone.

Roxana Damaschin Țecu, administratorul unei firme de profil, a declarat pentru Știrile PRO TV :

„Până acum câteva luni frecvența de umplere a unui oilbox, deci 240 de litri, era cam o dată la lună. Însă, în ultima perioadă, am văzut că e nevoie de golirea lor tot mai des, la două săptămâni, la trei săptămâni.”

„Am aici, în tigaie, un ulei folosit de trei maxim trei ori. O să completez în sticla acesta” (…)„Reciclez uleiul în bidoane de doi litri. Prăjesc cartofi și se consumă mult.”

Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara, se declară încântat:

„Ne bucură faptul că dinspre cetățeni a venit solicitarea pentru a extinde acestă rețea. Vom mai avea încă zece oilboxuri”.

„Bineînțeles, nu mai aruncăm la veceu, în chiuvetă”, spune o localnică.

La Oradea sunt deja 80 de astfel de containere. Din 2021, primăriile din România sunt obligate să asigure o rețea de containere în urma avertismentului dat de Uniunea Europeană asupra poluării și efectelor produse de uleiul uzat. Uleiul uzat, odată ajuns în pământ, blochează absorbția apei și afectează solul. Un litru de ulei uzat colectat salvează de la contaminare până la un milion de litri de apă,

Marius Orbai, Garda de Mediu Bihor, a declarat că uleiul reciclat poate fi utilizat ca biocombustibil, inclusiv în aviație:

„Uleiul reciclat poate fi folosit ca biocombustibil, dar și pentru aviație. Poate reduce amprenta de carbon cu 90%, față de combustibilii clasici.”

De asemenea, uleiul utilizat poate fi transformat în lumânări parfumate, spune Alina Ursoi, manager întreprindere socială:

„În primul rând îl încălzim, adăugăm ceară vegetală non-toxică parfumată, şi apoi când ajunge la 70 -80 de grade, îl putem turna în recipiente.”

Potrivit statisticilor, un român consumă, în medie, 10 litri de ulei într-un an.

