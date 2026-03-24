Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu

Prima pagină » Economic » Digitalia » IT&C

Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet

De ani buni, router-ul Wi-Fi a devenit un aparat electronic de nelipsit în gospodărie, alături de televizoare, calculatoare și alte dispozitive, scrie eleconomista.es.

Indispensabil, router-ul trebuie setat cum se cuvine. În ciuda importanței acestei „cutii”, foarte mulți utilizatori se plâng de viteza mică a internetului wireless, fie că vorbim de timpi mari de încărcare, lag sau instabilitatea rețelei.

Practic, Wi-Fi-ul „crapă” când ți-e lumea mai dragă și te întrebi care este cauza crizei „tehnologice”.

Mulți dintre noi suntem tentați să dăm vina pe furnizorul de internet, dar noi înșine putem lua măsuri pentru a spori viteza.

Cum putem „stoarce” tot ce e mai bun din router

În lipsa unor informații specializate, utilizatorii încearcă să rezolve problema netului „după ureche”, dar nu întotdeauna au succes.

Un exemplu clar e reprezentat de routerele cu antene, despre care nu știm mare lucru sau cum ar trebui așezate, mai precis.

Dacă le vei orienta cum trebuie, cu siguranță vei avea un internet mai rapid.

Regula unghiului de 90 de grade

Mulți tehnicieni de la companii precum Apple și TP-Link recomandă poziționarea unei antene vertical (spre tavan) și a celeilalte antene orizontal (paralel cu podeaua), pentru a forma un unghi de 90 de grade.

Este vorba de polarizare: pentru o conexiune optimă, antena router-ului și cea a dispozitivului conectat la rețea trebuie să fie pe același plan.

Cu alte cuvinte, dacă antena router-ului este poziționată în sus, semnalul Wi-Fi ajunge mai repede la dispozitivele cu antene verticale, precum un computer.

Aceeași regulă se aplică și dispozitivelor cu antena orizontală.

Este important de știut că undele wireless se transmit pe lateralele antenei, nu din vârf, deci dacă dorești să ai parte de cea mai mare viteză de net Wi-Fi pentru un anumit dispozitiv, nu trebuie să orientezi antenele spre acesta, deoarece vei trimite cel mai slab semnal, avertizează inginerii IT.

