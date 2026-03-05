Adio, WiFi clasic. Noul tip de router pe care îl vom avea în casele noastre: e mult mai rapid și mai puternic

Dacă există un dispozitiv pe care îl putem găsi util în fiecare casă pe care o vizităm în zilele noastre, cel mai probabil este routerul Wi-Fi. Accesul la internet a devenit indispensabil în viața noastră, iar routerul este elementul extrem de practic care ne oferă conexiunea, așa că este esențial.

De asemenea, este adevărat că este în mare parte necunoscut majorității oamenilor. Odată ce este instalat, tindem să-i acordăm puțină atenție și ne interesăm de el abia atunci când funcționează defectuos, internetul încetinește sau căutăm parola pentru a ne conecta.

Deși mulți ar putea crede că este o invenție care nu va fi niciodată dezvoltată în continuare, cercetătorii din întreaga lume lucrează pentru a găsi o soluție și mai rapidă, mai puternică și mai sigură.

Și se pare că au găsit descoperirea pe care o căutau, datorită internetului cuantic, o rețea de comunicații a viitorului care folosește principiile mecanicii cuantice, cum ar fi superpoziția și încurcătura particulelor, pentru a transmite informații, extrem de sigur și eficient, mult dincolo de limitele internetului actual.

Iar când va apărea internetul cuantic, vor apărea routere cuantice special concepute pentru a satisface nevoile acestui internet mult mai rapid și mai sigur, potrivit eleconomista.es.

Acest lucru se datorează faptului că această tehnologie este capabilă să intercepteze orice tip de atac sau tentativă de intruziune asupra conexiunii Wi-Fi, oferindu-i potențialul de a bloca din fașă marea majoritate a metodelor actuale de spionaj.

Întrebarea este cât de mult vor fi dezvoltate aceste routere cuantice pentru uz comercial, iar adevărul este că suntem încă în stadii incipiente. De exemplu, cercetătorii de la Universitatea Harvard lucrează la un model foarte promițător, iar companii private precum QuEra Computing și Amazon Web Services (AWS) au și ele propriile lor modele, dar acestea nu sunt încă pregătite pentru casele noastre.

Datorită faptului că routerele cuantice utilizează tehnologie compatibilă cu infrastructura existentă de fibră optică, acestea ar putea fi instalate în fiecare casă după o mică investiție odată ce sunt gata. Dar reprezintă ceva ce merită din plin, deoarece veți avea un internet mai rapid, mai sigur și mai privat.

