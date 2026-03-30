De ce se „mișcă greu” laptopul tău? Soluții la îndemână în 2026.

Ce poate fi mai frustrant decât să ai foarte mult de lucru și laptopul tău să se miște ca un…melc? Din fericire, hp.com oferă câteva ponturi pentru cei care vor să își upgradeze calculatorul.

Cele mai comune „bube” ale unui laptop „leneș”

– Programele au nevoie de mai mult timp pentru a se deschide

– Bootarea în sistemul de operare durează foarte mult

– Deschizi cu greu fișierele, folderele

– Navigatorul web „îngheață”

– Sistemul de operare „îngheață” uneori, laptopul se blochează, pur și simplu

– Aplicațiile se blochează

Ce poți face? Iată sfaturile specialiștilor HP

Memoria RAM insuficientă

Laptop-ul tău funcționează greu deoarece nu dispune de suficient de mult RAM. Singura soluție este un upgrade de RAM, ținând cont de specificațiile plăcuțelor de memorie.

Hard disk-ul are probleme

Un HDD prea plin sau fragmentat poate funcționa lent. Hard disk-ul are nevoie de 10-20% spațiu liber pentru a funcționa optim. Treci neapărat de la HDD la SSD sau M2, pentru o viteză mai mare.

Prea multe programe care rulează în „spate”

Pentru a reduce numărul programelor care rulează încă de la bootarea în Windows sau alt sistem de operare, debifează-le de la Startup.

Modul de economisire a bateriei

Deși Power Save Mode conservă bateria, laptopul va rula mai lent, deoarece performanța este redusă, pentru a economisi energia.

Un sistem de operare prea vechi

Atunci când folosești un OS prea vechi, ei bine, problemele pot apărea. Discutăm aici fie de „vechi” în direcția unui sistem de operare sub Windows 10, fie de lipsa unor actualizări vitale. Actualizează mereu sistemul!

Viruși

Da, virușii pot afecta drastic viteza unui laptop și reprezintă o mare bătaie de cap. Folosește un antivirus puternic și ferește-te de programele, extensiile dubioase.

Browser prea încărcat

Prea multe ferestre deschise în browser nu fac decât să ducă la încetinirea funcționării acestuia. Folosiți mai puține „tabs” și închideți-le pe cele neesențiale.

Limitări de hardware

Dacă laptopul tău este prea vechi, atunci limitările pot veni și din zona hardware, nu neapărat din software: pur și simplu nu mai îndeplinește condițiile pentru 2026.

Supraîncălzirea

Când un laptop se încinge, automat performanța va fi redusă și totul va funcționa mult mai greu. Folosiți un ventilator suplimentar sau curățați laptopul la un specialist sau acasă, dacă dispuneți de cunoștințele și mijloacele tehnice.

Bloatware

Programele pre-instalate și aplicațiile inutile transformă folosirea unui sistem de operare într-o corvoadă. Eliminați tot ce nu este necesar.

15 soluții dovedite pentru a-ți „întineri" laptopul

Restartează laptopul

Un simplu restart este util pentru:

– Curățarea fișierelor temporare

– Eliberarea RAM

– Închiderea proceselor care rulau în spate

– Restartarea resurselor sistemului

Verifică și fă un upgrade la RAM

– Apasă Windows + X

– Selectează „Task Manager”

– Accesează „Performance”

– Selectează „Memory”

Dacă ai mai puțin de 8 GB RAM, ar fi bine să faci un upgrade.

Eliberează spațiul de stocare

Când HDD-ul este aproape plin, laptopul va funcționa mai greu.

– Windows + E pentru a deschide File Explorer

– Click dreapta pe C:

– Properties pentru a vedea ce spațiu de stocare mai ai la îndemână

– Folosește Disk Cleanup pentru a elimina fișierele care nu sunt necesare: Fișiere temporare, kituri ale unor programe, conținutul Recycle Bin, fișierele de update de la Windows etc

Debifează programele care rulează la startup

Pentru a preveni lansarea unor programe de care nu ai nevoie la startup, urmează pașii:

– Ctrl + Shift + Esc pentru a accesa Task Manager

– Click „Startup”

– Dezactivează programele de care nu ai nevoie

– Repornește laptopul

Actualizează sistemul de operare

– Settings – Windows Update

– Verifică update-urile disponibile

– Instalează update-uri

– Repornește laptopul, când „îți cere” sistemul de operare

Scanează de viruși

Pentru a te proteja de viruși, deschide Windows Security, apoi Virus & threat protection”, rulează o scanare completă a fișierelor și elimină amenințările cibernetice.

Optimizează browser-ul

Pentru a avea un navigator web mai rapid:

– Închide ferestrele inutile

– Șterge cache-ul și cookie-urile

– Renunță la extensiile nefolositoare

– Actualizează browserul la cea mai nouă versiune

Verifică setările de alimentare

În detrimentul economisirii bateriei, poți avea un laptop mai rapid dacă:

– Deschizi Control Panel

– Selectezi „Power Options”

– Alegi „High Performance” sau „Balanced” în loc de „Power Saver”

Defragmentează hdd-ul

Deschide „Defragment and Optimize Drives”, selectează hard disk-ul și click pe „Optimize”

SSD-urile nu au nevoie de defragmentare

Curăță fizic laptopul

Poți curăța aerisirile radiatorului și ventilatorul, folosind un spray cu aer comprimat. Poți folosi, de asemenea, un cooling pad, pentru o răcire suplimentară.

Dezinstalează programele de care nu ai nevoie

Acest pas se realizează din Settings – Apps , dezinstalează tot ce nu ai nevoie și repornește laptopul.

Actualizează driverele

Pentru a avea cele mai noi drivere pentru componentele laptopului tău, deschide Device Manager, verifică simbolurile de avertisment, click dreapta pe componentă și selectează „Update driver”. Caută automat cele mai noi drivere sau instalează-le manual, dacă primul pas eșuează.

Ia-ți un SSD

Renunță la vechiul HDD în favoarea unui SSD, care este mult mai rapid și trainic.

Resetează Windows

Ca ultimă soluție poți reseta întreg Windows-ul: Salvează fișierele importante, apoi accesează: Settings – Update & Security , Recovery, Reset this PC. Urmează pașii de pe ecran.

Curățarea profesională

Poți apela la ajutorul unui specialist IT, care va curăța laptopul și îl va verifica. El va elimina praful și va schimba, cel mai probabil, pasta termoconductoare de pe procesor, pentru o mai bună răcire. De asemenea, el poate propune eventuale upgrade-uri, pe care să le realizeze contracost, desigur.

Când ar trebui să-ți iei un laptop nou

Uneori, upgrade-ul este singura soluție, mai ales dacă laptopul tău e mai vechi de 5-8 ani, iar upgrade-urile ar costa 50% din prețul unui produs nou. Din păcate, laptopurile vechi nu mai suportă bine programele moderne și costurile de reparații cresc exact ca la … mașinile second hand. Astfel, problemele de performanță vor persista, chiar dacă investești într-un upgrade de componente, avertizează specialiștii HP.