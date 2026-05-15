Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”

Nicușor Dan a vizitat astăzi expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. La finalul evenimentului, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a fost întrebat cum vede starea economiei, după datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Președintele României a declarat că ținta economică pe care Guvernul și-a dorit-o de la început, scăderea deficitului, a fost atinsă cu ajutorul măsurilor politico-fiscale. Nicușor Dan a mai spus că nu își dorește să spună dacă lucrurile puteau fi făcute altfel, pentru a nu inflama dezbaterea politică.

„Ce pot eu să spun este că o țintă, pe care noi tot și Guvernul am avut-o la început, scăderea deficitului, a fost atinsă prin niște măsuri politico-fiscale. Că se putea face altfel, că, în fine, calculele economice puteau fi altele, asta e o chestiune care, din nou, tocmai pentru a nu inflama această dezbatere politică, nu vreau să intru”.

Nicușor Dan: România are perspective economice bune

De asemenea, șeful statului le-a transmis românilor că țara se află pe un drum bun. Acesta a spus din nou că nu vrea să vorbească despre posibile alternative prin care deficitul bugetar ar fi putut fi redus și a aisugrat că perspectivele economice ale României sunt bune.

„Ce vreau să spun, din nou, fără să vă răspund exact la ce mă întrebați, este că, pentru românii care se uită la noi: România are perspective economice bune. A existat un deficit care a fost foarte mare și care a trebuit corectat. Repet, mă pronunț despre cum și despre variante posibile alternative, pentru că, din nou, e ceva în trecut, dar perspectivele economice pentru România sunt bune”.

Inflația a ajuns la aproape 11%

Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%”, conform INS.

Unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri de prețuri

De asemenea, datele mai arată că la alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%.

„Cele mai mari creșteri de preţuri au fost înregistrate la servicii, 13,04%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,02%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,39%”, mai arată datele INS.

La capitolul mărfuri nealimentare, cele mai mari creșteri din aprilie s-au menținut la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 54,18%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în aceasta categorie au mai fost înregistrate la carburanți, benzină cu 22,42% și la motorină cu 32,68%.

RECOMANDAREA AUTORULUI: