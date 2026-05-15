Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului

Având în vedere criza politică prin care România trece, după ce moțiunea depusă de AUR și PSD a trecut, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan a picat, Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar alege să arunce dintr-o barcă, pentru a se salva, dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Șeful statului a râs preț de câteva secunde, după care a declarat că nu poate oferi un răspuns la această întrebare. Nicușor Dan a menționat însă că trebuie ”să ne uităm la viitor”.

”Nu pot să spun pe care l-aș arunca din barcă. Trebuie să ne uităm la viitor și să o facem cu responsabilitate. Stabilitatea necesită o coerență parlamentară. Eu vreau să evit, iar asta justifică faptul că am tăcut când am fost întrebat despre unele lucruri… Partidele pro-occidentale trebuie să dea o majoritate pro-occidentală. Asta este obiectul discuțiilor de luni”, a declarat Nicușor Dan.

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Ce urmează

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul a intrat în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

