Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

Nicușor Dan a vizitat astăzi expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security”. La finalul evenimentului, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a fost întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție, după ce Gândul a dezvăluit că aceasta a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz.

Ce spune Nicușor Dan despre acuzația de trafic de influență adusă Oanei Gheorghiu

Șeful statului a refuzat să ”facă încadrări juridice”, și, întrebat despre acuzația de trafic de influență care i-a fost adusă Oanei Gherghiou, președintele a menționat că ”trebuie să ne uităm la marea și uriașa corupție”.

Nu sunt eu organul competent care să facă încadrări juridice. Ce pot să fac este să spun că trebuie să ne uităm la marea și uriașa corupție, la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune, să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem.

(n.r. Dacă trebuie să fie retrasa din funcție) Este o încadrare juridică la care nu vreau să mă pronunț”, a declarat Nicușor Dan, la conferința de presă.

Gândul a publicat emailurile către ADR și STS în care Oana Gheorghiu se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits

În data de 12 februarie, Oana Gheorghiu a trimis un email la Autoritatea pentru Digitalizarea României în care întreba dacă instituția este interesată de serviciile și produsele Schwarz.

„În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), (…) vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes”, a scris Oana Gheorghiu către ADR.

Ulterior, a revenit și și-a cerut scuze, pentru că a trimis anterior acest email și spre Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și a luat textul cu copy-paste.

„Ne interesează perspectiva ADR, nu STS… am dat copy/paste textului, fără să fac modificările necesare”. Din informațiile Gândul, Gheorghiu a trimis, într-adevăr, un email copy-paste la STS, către generalul inginer Ionel-Sorin Bălan, directorul instituției. Prezentam mai jos emailul:

Stimate domnule Balan,

În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum și având în vedere direcțiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependențelor tehnologice, guvernanța datelor și consolidarea rezilienței infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes.

Precizez că aceste întâlniri au avut un caracter exploratoriu, fiind dedicate evaluării opțiunilor tehnologice disponibile și analizării gradului de aliniere cu obiectivele strategice ale României.

Răspunsul dumneavoastră va fi integrat într-o informare consolidată către domnul Prim-Ministru, în vederea fundamentării unor eventuale decizii strategice ulterioare.

Vă rog să aveți amabilitatea de a transmite punctul de vedere al instituției până la data de 19 februarie, la adresa [email protected].

Cu considerație,
Oana Gheorghiu”

