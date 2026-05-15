Prima pagină » Actualitate » Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră

Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră

Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră.

Persoanele care își caută următoarea destinație de vacanță pot descoperi o insulă italiană de poveste, cu temperaturi de până la 32°C, plaje spectaculoase, magazine de lux și o fascinantă peșteră marină albastră. Capri, situată în Golful Napoli, este una dintre cele mai căutate destinații turistice, scrie Express.

Călătorii sunt atrași de stâncile abrupte, apele limpezi și numeroasele activități nautice. Din luna mai, temperaturile medii ajung la 24°C, ceea ce permite turiștilor să se bucure de plaje, porturi și golfuri în condiții ideale. Insula este cunoscută și pentru clădirile sale colorate, statuile italiene și ruinele romane antice.

Sursă foto: Shutterstock

Ce este Grotta Azzurra

Iubitorii de istorie pot vizita ruinele Villa Jovis, fost palat imperial construit de împăratul Tiberius. În apropiere se află și „Saltul lui Tiberius”, loc asociat legendelor despre pedepsirea dușmanilor împăratului.

Pentru relaxare, insula oferă plaje și golfuri spectaculoase. Marina Grande este cea mai mare plajă, cu ape puțin adânci, potrivite pentru familii, iar Marina Piccola este preferată pentru priveliștile asupra iahturilor și pentru snorkeling. Printre atracțiile principale se află și Bagni di Tiberio, o zonă de coastă apreciată pentru peisajele sale spectaculoase.

Un punct de atracție celebru este Grotta Azzurra (Blue Grotto), o peșteră marină unde lumina soarelui colorează apa într-un albastru intens. Astăzi, turiștii pot vizita grota cu barca, iar prețurile încep de la aproximativ 19 lire.

Sursă foto: Shutterstock

Insula oferă și zone de shopping, restaurante tradiționale, gelaterii și piețe locale. Piața Piazza Umberto I este un loc popular pentru plimbări și relaxare. Cea mai accesibilă variantă de a ajunge în Capri este zborul către Napoli, urmat de o traversare cu feribotul de aproximativ 50 de minute.

Recomandarea autorului:

Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba

„Delta Dunării” din Cluj. Locul de basm cunoscut de puțini români, aflat la 428 km de București

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
FLASH NEWS Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
13:40
Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
FLASH NEWS Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
13:32
Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
13:28
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
SANCȚIUNI Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autoritățile se adâncește
13:16
Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autoritățile se adâncește
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
13:10
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe