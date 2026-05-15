Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră.

Persoanele care își caută următoarea destinație de vacanță pot descoperi o insulă italiană de poveste, cu temperaturi de până la 32°C, plaje spectaculoase, magazine de lux și o fascinantă peșteră marină albastră. Capri, situată în Golful Napoli, este una dintre cele mai căutate destinații turistice, scrie Express.

Călătorii sunt atrași de stâncile abrupte, apele limpezi și numeroasele activități nautice. Din luna mai, temperaturile medii ajung la 24°C, ceea ce permite turiștilor să se bucure de plaje, porturi și golfuri în condiții ideale. Insula este cunoscută și pentru clădirile sale colorate, statuile italiene și ruinele romane antice.

Ce este Grotta Azzurra

Iubitorii de istorie pot vizita ruinele Villa Jovis, fost palat imperial construit de împăratul Tiberius. În apropiere se află și „Saltul lui Tiberius”, loc asociat legendelor despre pedepsirea dușmanilor împăratului.

Pentru relaxare, insula oferă plaje și golfuri spectaculoase. Marina Grande este cea mai mare plajă, cu ape puțin adânci, potrivite pentru familii, iar Marina Piccola este preferată pentru priveliștile asupra iahturilor și pentru snorkeling. Printre atracțiile principale se află și Bagni di Tiberio, o zonă de coastă apreciată pentru peisajele sale spectaculoase.

Un punct de atracție celebru este Grotta Azzurra (Blue Grotto), o peșteră marină unde lumina soarelui colorează apa într-un albastru intens. Astăzi, turiștii pot vizita grota cu barca, iar prețurile încep de la aproximativ 19 lire.

Insula oferă și zone de shopping, restaurante tradiționale, gelaterii și piețe locale. Piața Piazza Umberto I este un loc popular pentru plimbări și relaxare. Cea mai accesibilă variantă de a ajunge în Capri este zborul către Napoli, urmat de o traversare cu feribotul de aproximativ 50 de minute.

