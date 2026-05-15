Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”

Președintele Nicușor Dan nu a exclus, vineri, posibilitatea desemnării liderului PSD Sorin Grindeanu în funcția de premier, în eventualitatea în care social-democrații ar reuși să construiască o majoritate parlamentară și ar veni cu această propunere, dar a subliniat că acest scenariu este puțin probabil.

Întrebat dacă l-ar nominaliza pe Grindeanu pentru șefia Guvernului într-un asemenea scenariu, Nicușor Dan a răspuns că este „o ipoteză”.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă”, a spus preşedintele, la finalul vizitei la BSDA 2026.

„Chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară”

Șeful statului a insistat că elementul decisiv pentru viitoarea formulă guvernamentală rămâne existența unei majorități parlamentare.

„Chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară. Și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că există mai multe „scenarii tehnice” privind formarea viitorului executiv, dar nu dorește să intre în detalii la momentul acesta.

