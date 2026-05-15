Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul

Criticat în spațiul public că nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan la declarațiile de presă susținute după moțiunea de cenzură, Nicușor Dan a explicat care a fost motivul pentru care a ales să nu facă acest gest. Șeful statului a declarat că Bolojan este încă în funcție, deci, momentan, nu și-ar avea rostul un astfel de gest.

Ca gest simbolic, Nicușor Dan i-a mulțumit, în timpul conferinței, lui Bolojan, însă a menționat că mandatul acestuia nu s-a terminat încă.

„Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar este încă în funcție”, a spus președintele.

„Nu vreau un Guvern care să nască altă criză”

Întrebat, vineri, dacă ia în calcul o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, președintele a evitat un răspuns clar, precizând că se va rezuma la declarații generale abia după consultările oficiale cu partidele, săptămâna viitoare. Totuși, șeful statului a dat un semnal: „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască altă criză”.

