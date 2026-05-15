Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că nu vrea să numească un guvern care să provoace o nouă criză politică și afirmă că toate partidele trebuie să își asume responsabilitatea pentru formarea unei majorități parlamentare.

Întrebat dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar reprezenta un experiment politic, șeful statului a spus că nu dorește să intre în exemple concrete și că prioritatea sa este evitarea unei noi crize politice.

„Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o criză”

„Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale. Și un răspuns general este că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Asta e răspunsul general pe care pot să-l dau”, a spus preşedintele, la finalul vizitei la BSDA 2026.

Chestionat despre posibilitatea refacerii coaliției dintre PSD și PNL fără participarea USR, după ce Sorin Grindeanu a spus că ar susține o astfel de variantă, Nicușor Dan a păspuns că toate partidele trebuie consultate și că fiecare formațiune politică trebuie să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea guvernării.

„Haideți să ascultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia dintre ele și, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componența guvernului, și corespondența totală cu susținerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susține acest guvern”, a precizat Nicușor Dan.

El a adăugat că negocierile pentru formarea unei majorități sunt complicate în acest moment, însă a adăugat că toate partidele trebuie să își asume rolul în guvernarea țării.

„Și e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toți o responsabilitate de a guverna țara asta și, față de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să se exprime. Așa, răspunsuri de tip îmi doresc că trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a mai spus șeful statului.

