Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.

În 2025, jobul de operator pentru suport clienți nu mai este de viitor din cauza automatizării.

Directorul executiv al unei mari companii americane de software, Salesforce, spune că a angajat 4.000 de angajați din cauza inteligenței artificiale.

El spune că are nevoie de mai puțini oameni în departamentul de suport pentru clienți și că inteligența artificială poate să se descurce mai bine.

Sunt tot mai multe voci, directori din diferite domenii, care spun că revoluția AI ar putea remodela piața muncii la nivel global.

„Nu se știe dacă România este gata să facă față acestei revoluții de inteligență artificială și cine o să aibă grijă de cetățenii care își vor pierde locurile de muncă”, a transmis România TV.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: România TV

