Siegfried Mureșan anunță că Republica Moldova a primit încă 157 de milioane de euro din partea Comisiei Europene

Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova încă 157 de milioane de euro în cadrul Planului de creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro, potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, care subliniază că a negociat acest plan în numele Parlamentului European, pe pagina sa de Facebook. O dată cu această tranșă, finanțarea pusă la dispoziția Republicii Moldova prin acest mecanism ajunge la 661 de milioane de euro.

Republica Moldova primește o nouă tranșă de la Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană (CE) a evaluat pozitiv progresele înregistrate în programul de reforme.

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Republica Moldova a implementat 18 reforme care acoperă cele șapte domenii

Anunțul a fost făcut marți, în cadrul celui de-al 10-lea Consiliu de asociere UE-Republica Moldova, iar plata reprezintă a treia tranșă acordată prin Planul de creștere destinat țării. Banii vin după îndeplinirea a 18 reforme care acoperă cele șapte domenii prevăzute în plan, de la dezvoltarea sectorului privat, energie și tranziție verde până la guvernanță economică, piața muncii și buna guvernare. În total, Republica Moldova are acum la dispoziție 661 de milioane de euro prin Planul de creștere.

„Cele 157 de milioane de euro au fost debursate în urma îndeplinirii reformelor privind dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernare.

În total, 661 de milioane de euro au fost deja debursate prin acest plan pentru Republica Moldova, în aproximativ un an. Planul de creștere întărește Republica Moldova, contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor și pregătește țara pentru aderarea la Uniunea Europeană”, precizează Mureșan.

Mureșan: „O Republică Moldova mai dezvoltată și mai sigură înseamnă și o Românie mai sigură”

Potrivit europarlamentarului, efectele planului nu se limitează la Republica Moldova, ci sunt relevante și pentru România, inclusiv pentru sutele de mii de cetățeni români care trăiesc peste Prut.

„Acest plan îi sprijină în mod direct și pe cetățenii României. Îi sprijină pe cei din dreapta Prutului, deoarece o Republică Moldova mai dezvoltată și mai sigură înseamnă și o Românie mai sigură. Dar îi sprijină și pe sutele de mii de cetățeni ai României care trăiesc în stânga Prutului, adică în Republica Moldova. Republica Moldova este, cu fiecare zi, mai aproape de Uniunea Europeană. Iar România îi este alături pe acest drum”, adaugă Mureșan.

„Comisia continuă să fie alături de Republica Moldova în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de creștere”, se arată în comunicatul CE.

Instrumentul de finanțare, precizează CE, are capacitatea de a sprijini creșterea economică a Republicii Moldova și crearea de locuri de muncă prin accelerarea reformelor și prin îmbunătățirea accesului țării la piața unică a UE, aducând astfel Republica Moldova mai aproape de aderarea la UE.