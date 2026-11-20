În vreme ce anchetatorii DIICOT fac acțiuni succesive pentru destructurarea completă a grupării violente Burtea, la care mai multe clanuri de interlopi din Capitală s-au afiliat de-a lungul timpului, la iveală încep să iasă dramele femeilor traficate de membrii. Se pare că o femeie a ajuns chiar să-și ia viața, printr-o supradoză de pastile pe fondul iubirii trădate de unul dintre membrii clanului Brătienii.

În dosarul care se află la instanța de judecată, după arestarea preventivă a primilor membrii ai grupării Burtea, respectiv a liderului Nicolae Danciu, cunoscut după porecla „Șegher”, și interpret al unor manele, și a fiului acestuia, Mario Danciu, autorul accidentului mortal în urma căruia un copil de 9 ani și-a pierdut viața, numeroase dintre victimele traficului de persoane efectuat de grupare au povestit dramele prin care au trecut urmare interacțiunii cu interlopii din gruparea Burtea – Brătienii.

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Potrivit datelor din dosar una dintre femei ar fi rupt tăcerea încă din septembrie 2025 când, pe fondul violențelor extreme ale concubinului ei, membru al grupării, alertat poliția că vrea să plece din locuința în care se afla pentru că „îi este teamă ca fostul concubin și familia lui să nu vină la adresa și să o agreseze”.

În secție femeia a povestit că de 14 ani de zile are o relație cu bărbatul, „care mă obligă să întrețin raporturi sexuale cu persoane necunoscute, în schimbul unor sume de bani pe care trebuie să i le dau lui , iar în toți acești ani am fost bătută in mod frecvent”.

„Azi, în timp ce mă aflam în apartament, unde locuiesc cu chirie , împreună cu fiica mea minora și unde practic prostituția la îndemnul concubinului, în jurul orei 14:00 acesta a venit la adresa și a luat-o în brațe pe fiica mea după care pe mine m-a lovit cu pumnii la nivelul capului si spatelui pentru a-i da bani iar eu i-am dat, după care acesta a plecat, amenințându-mă că dacă nu îi dau bani îmi va lua fiica”, a povestit femeia în fața polițiștilor.

Femeia a povestit că ajunsese să fie bătută aproape zilnic „și stoarsă” de banii pe care îi producea, de către membrul de clan care o trafica.

”În cursul zilei, acesta a venit din nou la adresa și mi-a adresat injurii și amenințări și i-am dat suma …. . Menționez faptul că îmi este teamă pentru viața mea, a fiicei mele si a tatălui meu, deoarece el este un om periculos care face parte din cercuri de interlopi cum ar fi clanul Duduienilor”

Ea a povestit și cum a fost bătută scurt de membrul grupării care avea nevoie de bani urgent pentru

”În timp ce mă aflam la adresa unde locuiesc, am fost sunată de către concubinul meu care mi-a cerut mai mulți bani pe motiv că are datorie la un țigan și trebuie să îi dea dobândă.

Acesta mi-a cerut, eu i-am spus că nu am, moment în care m-a lovit de mai multe ori la nivelul gatului și la nivelul spatelui cu palma și pumnii, dând-i într-un final suma, după care a plecat. (…)”, a mai explicat femeia în fața anchetatorilor.

Iubită, însărcinată, abandonată…

În dosarul de trafic de persoane, ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București, se regăsește mărturia unei alte femei „iubite” de unul dintre membrii grupării destructurate.

Femeia le-a povestit anchetatorilor care au ascultat-o cum a fost amăgită de membrul grupării iar apoi, când a rămas însărcinată cum a fost abandonată.

”(…) În anul 2014, I-am cunoscut, era membru al clanului Burtea sau Brătienii, la un restaurant Casa Manelelor, cu care am început o relație de iubire care s-a derulat pe o perioadă de aproximativ de două luni. În perioada de două luni, el m-a prezentat familiei lui ca să mă cunoască.

Am locuit primele două luni la el acasă, în București, iar la ceva timp mi-a propus să merg în Germania – Oraș Hannau, unde urma să cunosc restul familiei sale.

Ajunși acolo am constatat că verii lui aveau femei „la produs” în diverse locații, respectiv saloane de masaj, cluburi – FKK (femei – saună-club).

Atunci el mi-a propus și mie să merg să lucrez într-un astfel de club, unde eu urma să întrețin relații sexuale cu bărbați necunoscuți contra cost, iar banii pe care îi încasam îi dădeam lui, spunându-mi că eu sunt ca și nevasta lui, iar el administra banii familiei.

După ce eu am început să lucrez la FKK, el mi-a spus că avem nevoie de bani pentru că el avea datorii, că vrea să ne facem o casă împreună, să ne căsătorim, punându-mă să practic prostituția pentru o perioadă cât să rezolvăm problemele pe care el le avea și apoi să ne punem la casa noastră”, a povestit femeia în declarația sa.

O relație „altfel”

„Din anul 2014, eu am stat cu el și în toată această perioadă am fost plasată de către acesta în mai multe țări pentru practicarea prostituției, precum Germania, Anglia, Austria, Elveția, Scoția, Danemarca, Franța, unde eu mergeam pe cluburi, prestam servicii sexuale către persoane necunoscute contra cost și îi dădeam sau îi trimiteam pe cont banii din această activitate.

Menționez, că după doi, trei ani, când relația mea cu Dragoș a devenit mai stabilă, iar el a prins încredere în mine, eu mergeam singură în alte țări și aplicam pe site-uri pe oferte jumătate-jumătate, eu postam anunțuri de prestare servicii sexuale, iar urmare a anunțurilor clienții veneau, beneficiau de servicii sexuale contra cost la o adresa/casă și eu după aceea primeam plata.

În această perioadă el mai avea și alte fete pe care le punea să presteze servicii sexuale cu persoane necunoscute contra cost în diferite zone ale Bucureștiului, în special în zona Decebal, cărora le lua toți banii rezultați din activitățile prestate de ele.

În anul 2017, am plecat cu el în Austria, am aflat de un site de escorte și am aflat de la alte persoane (fete), iar din informațiile obținute am creat anunțuri, pe care le-am postat pe acel site și am început să îmi desfășor activitatea de prestare servicii sexuale contra cost.

Eu fiind cu el acolo, banii erau la comun, iar el s-a folosit de ei pentru a-și cumpăra mașini, am construit împreună o casă, care este în prezent construită la adresa din București, lăutari, cazinouri și altele”, s-a mai confesat victima.

Abandonată după ce a rămas însărcinată

„În anul 2023, eu am rămas însărcinată cu el, iar din acel moment el s-a depărtat de mine, m-a gonit de acasă, iar el a intrat într-o relație cu o altă femeie, femeie pe care de asemenea el o pune să întrețină relații sexuale cu persoane necunoscute contra cost și îi ia banii rezultați din această activitate.

Din câte îmi mai amintesc, înainte de anul 2021, familia lui a avut mai multe conflicte cu clanul Duduienilor și Chiranii pentru unele fete pe care le aveau la produs și erau preluate de ceilalți din clanuri.

În luna iunie 2025, eu eram în Austria, oraș Salzburg și lucram în club Pascha și am fost contactată din nou de către el, fostul meu iubit căruia eu îi spun …prin intermediul grupului de familie ca să mă împac cu el, să terminăm casa și să îmi iau un apartament, eu fiind de acord.

Tot atunci, el a trimis-o pe concubina fratelui său, ca să aibă o persoană de încredere care să mă supravegheze, perioadă în care și ea a lucrat ca escortă și îi trimitea banii câștigați lui …. .

Eu, din luna iunie 2025 i-am trimis lui …. constant aproape toate sumele de bani pe care le-am câștigat din prestarea de servicii sexuale contra cost în Austria, prin intermediul diferitelor platforme de transfer rapid de bani, respectiv RIA transfer money, Western Union de pe numele meu către …., iar când am depășit limitele de sumă transferată i-am trimis și de pe numele lui … către cumnatul meu”, a explicat anchetatorilor femeia rănită sufletește.

Bunăstare clădită pe drame și durere

„Menționez faptul că, din iunie 2025 i-am trimis lui …. suma de aproximativ 19.000 Euro, bani rezultați din activitatea mea de prestare servicii sexuale contra cost, sumă de bani din care acesta și-a cumpărat un autoturismul marca BMW seria 7 – B-402-DRG, pe care l-a înmatriculat pe numele tatălui său.

Eu am revenit din Austria în 2025 și am avut suma de 1.500 euro la mine pentru cheltuieli, iar înainte cu câteva zile eu îi trimisesem lui suma de 6.000 lei echivalentul a 1.200 euro, bani din care el trebuia să îmi închirieze un apartament, dar mi-a spus că a avut datorii cu dobândă și că a pierdut la cazino, lucru care nu s-a întâmplat (…)”, a mai menționat femeia în fața anchetatorilor.

Sinucidere povestită de martorele protejate din dosar

Anchetatorii au la dosar mărturii exhaustive a două femei, martore cu identitate protejată, care au relatat cu subiect și predicat despre membrii, activitățile și victimele grupării violente din capitală.

Astfel, una dintre acestea a povestit în octombrie 2025 despre cine sunt membrii grupării și ce roluri au ei.

”Cunosc despre grupul „Burtea” că de aproximativ șapte-opt ani de zile se ocupă cu proxenetismul în afara țări, pe teritoriul Germaniei și alte țări din Europa, precum Austria, Elveția, Olanda.

Din acest grup fac parte numiții Ameri, zis Cocorico, Samir, Vilson, LEO, Segher, Dragoș, Mali, fratele lui Mali, pe care-l știu cu porecla „Puică” și care ar fi avut recent niștre probleme în Germania.

Despre aceste persoane cunosc că au relații diferite de rudenie și că se ajută între ei, folosind aceleași locații în țările unde femeile lor practică prostituția.

Referitor la Leo, cunosc că acesta are în jur de 1,80, constituție atletică, brunet, ten închis, de aproximativ 20 de ani și folosește Facebook-ul „……”.

Știu că el are o fată ……, care practică prostituția în Germania, ei fiind împreună de aproximativ patru, cinci ani. Despre ea știu că i se spunea „……”, are copii, e brunetă, înaltă de 1.70, 1.75, de aproximativ 25 de ani. Din câte cunosc, elnu are nevastă sau copii.”, sunt câteva dintre detaliile furnizate de această martoră anchetatorilor DIICOT.

O altă martoră cu identitate protejată a făcut o dezvăluire șoc în fața anchetatorilor. Ea a povestit că una dintre fetele „amăgite” de unul dintre membrii grupării s-ar fi sinucis cu o supradoză de pastile, pe fondul relației cu interlopul.

„”(…) Danciu Vasile zis Leo, este nepotul lui Cercel, este cu o fată de câțiva ani, care de asemenea practică prostituția în beneficiul lui material în Germania.

Acesta a fost într-o relație cu o fată, despre care știu că o chema ……. și care s-ar fi sinucis acum vreo patru ani.

Despre ea am auzit faptul că s-ar fi sinucis pentru că l-a iubit mult, era obsedată de el și a luat mai multe pastile. Cunosc faptul că și aceasta a practicat prostituția pentru Leo. .(…)”, a mărturisit femeia când a fost audiată de anchetatori.

Ofensiva DIICOT – „Brătienii” căutați în țară și străinătate

Anchetatorii DIICOT de la structura centrală efectuează, joi, noi percheziții în dosarul de amploare în care este vizată gruparea Burtea și în care au fost deja arestați preventiv liderul, manelistul Nicolae Danciu denumit Șegher și fiul acestuia, Mario Danciu, protagonistul accidentului din iulie 2025 când un copil de 9 ani a fost ucis.

Astfel, DIICOT împreună cu polițiști ai DCCO de la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Teleorman, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism.

Surse judiciare afirmă pentru publicație că sunt vizați membrii și liderii clanului interlop „Brătienii”, clan afiliat grupării Burtea, iar aceștia ar fi căutați inclusiv în străinătate.

Mandat de urmărire internațională

Astfel,simultan, sunt efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Germaniei, al Irlandei și al Reagtului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Acțiunea, arată oficial DIICOT, este în continuarea perchezițiilor de la începutul lunii noiembrie, și este realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și Teleorman și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, din anul 2021, pe criterii familiale, cinci suspecți au constituit, pe raza municipiului București, un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat și alți membri, din cercul relațional al nucleului constituent, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală a unor tinere.

Le „iubeau” și „le vindeau”

Astfel, folosind preponderent metoda inducerii în eroare cu privire la natura relației amoroase (loverboy), suspecții au recrutat fie tinere provenind din medii sociale cu posibilități financiare reduse sau cointeresate financiar pe care, inițial, le-au ademenit prin promisiunea oferirii unor oportunități de câștiguri substanțiale din practicarea prostituției în țări din vestul și nordul Europei, însă pe care, ulterior, le-au determinat să practice prostituția exclusiv în folosul material al grupului.

Până în prezent au fost identificate un număr de aproximativ 20 de victime exploatate sexual de către gruparea de criminalitate organizată, atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii, Irlandei, Olandei, Austriei și Germaniei (Mannheim, Nurenberg, Stuttgart, Augsburg și Gelsenkirchen).

Sumele de bani obținute din practicarea prostituției au intrat în posesia membrilor grupării de criminalitate organizată fie prin transferuri bancare, efectuate de persoane de încredere și care se ocupau și cu activitatea de supraveghere a tinerelor, fie au fost transportate prin intermediul șoferilor sau al persoanelor de încredere ale suspecților, la întoarcerea în România.

Sub coordonarea liderului, un suspect în vârstă de 31 de ani, implicat activ alături de ceilalți membri, în activităţile de recrutare, transportare și adăpostire a victimelor, gruparea de criminalitate organizată a acționat și pentru promovarea anunțurilor de servicii sexuale pe diferite site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților, precum și obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate.

Victimă a traficului, recunoscută la morgă doar după tatuaje

În cursul anului 2022, pe teritoriul Austriei, una dintre victimele exploatării sexuale a fost ucisă de un client, în urma unui atac de o violență extremă, în care aceasta a fost lovită de numeroase ori, leziunile suferite fiind atât de grave încât identificarea ei a fost posibilă doar pe baza tatuajelor de pe corp.

Este de menționat faptul că gruparea infracțională organizată făcea parte dintr-o rețea mai amplă (în cea mai mare parte destructurată la 5 noiembrie 2026), alcătuită din mai multe grupuri de criminalitate organizată, care acționau coordonat, după un mod de operare similar, în vederea desfășurării unor activități infracționale de același tip.

De asemenea, între membrii grupurilor există relații de rudenie, atât de sânge, cât și prin alianță, precum și legături de cumetrie.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală iar acțiunea se realizează cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL.

Istoricul complet al grupării violente Burtea

Procurorii DIICOT fac un profil complet al clanului Burtea din Capitală care, de-a lungul anilor, a „terorizat” orașul cu bătăi de stradă și cu alte violențe și vorbesc în cuprinsul dosarului, în care au fost deja arestați preventiv Nicolae și Mario Danciu, despre fapta de omor din iulie 2025 când, acesta din urmă a provocat un accident de mașină fără a poseda permis de conducere.

Deși clanul este alcătuit din mai multe familii ce locuiesc predominant în cartierul 23 August și zona Industriilor, dar și în municipiul Buzău și județul Ilfov, infracțiunile săvârșite de aceștia au avut loc atât pe teritoriul României cât și peste hotare, potrivit procurorilor.

Printre acțiunile ilegale ale acestora de-a lungul timpului se numără și scandalul din Pantelimon unde clanul Burtea ar fi avut de reglat niște conturi cu clanul Pietroi, iar urmare acelor violențe interlopii din clanul Burtea au fost ridicați de polițiști.

Relațiile de rudenie și afinitate, baza organizării clanului

Clanul sub denumirea „Burtea” este alcătuit din mai multe familii precum Baltazanii, Brătianu, Mihai, Danciu, Ștefan și Nanu, iar ca zonă geografică aceștia locuiesc în sectorul 3 din Capitală, predominant în cartierul 23 August, dar și în Buzău și Ilfov.

„Geneza grupării trebuie analizată în contextul relațiilor existente între membrii familiilor care au alcătuit nucleul acesteia. Gruparea cunoscută în mediul infracțional sub denumirea generică „BURTEA” este alcătuită din mai multe familii/grupuri: Baltazanii, Brătianu, Mihai, Danciu, Ștefan, Nanu.

Legăturile strânse dintre membrii exponențiali ai familiei Burtea au fost transmise copiilor, aceștia având relații similare cu verii lor de gradul unu sau chiar doi. Acest aspect poate fi ușor observat de pe rețelele de socializare, unde sunt postate numeroase fotografii și videoclipuri de la diverse evenimente la care aceștia participă împreună, în mod regulat.”, potrivit datelor din dosarul aflat la instanță.

Relațiile strânse de rudenie dintre membrii familiei Burtea, căsătoriile și diferitele alianțe între familiile ce fac parte din acest clan, transmise atât și copiilor, au contribuit la clădirea unui sistem în care membrii se ajutau și colaborau constant.

„Aceste legături nu au reprezentat însă unicul element de coeziune al grupării. Pe parcursul unei perioade de mai bine de un deceniu, între membrii acesteia s-au dezvoltat relații stabile de colaborare, întemeiate inclusiv pe interese patrimoniale comune, sprijin reciproc și participarea, în diferite forme și configurații, la activități cu caracter infracțional.

….

Relațiile de rudenie preexistente au fost consolidate, de-a lungul timpului, inclusiv prin alianțe matrimoniale între membrii familiilor respective, împrejurare care a determinat formarea unui mediu caracterizat printr-un grad ridicat de coeziune, încredere reciprocă și solidaritate între membrii săi, aspecte ce au îngreunat efectuarea unor investigații și penetrarea de către autorități”, mai explică anchetatorii în dosarul transmis judecătorilor.

Clădirea unui „renume”

De-a lungul timpului, aceștia și-au creat un renume în rândul grupărilor infracționale, atât în România cât și în afara țării, iar fiecare persoană avea un rol bine stabilit, unii se ocupau direct de faptele ilegale, în timp ce alții se ocupau cu transportul victimelor, gestionarea banilor și ascunderea bunurilor căpătate în mod ilegal.

„De-a lungul timpului, membrii clanului Burtea sau apropiați ai acestora care se folosesc de acest nume și-au creat un renume în rândul grupărilor infracționale atât din România cât și din țările europene unde aceștia își desfășoară activitatea infracțională, fiind implicați în mai multe fapte de natură penală, trimiși în judecată și condamnați pentru diverse infracțiuni, cu preponderență cu un grad de periculozitate socială ridicat. … Deși, anterior prezentei cauze, persoanele care compun gruparea nu au făcut obiectul unei investigații penale unitare care să urmărească existența și funcționarea acestora în cadrul unui grup infracțional organizat, analiza retrospectivă a conduitei membrilor săi relevă faptul că aceștia au fost prezenți în mod constant, de-a lungul timpului, în sfera fenomenului infracțional, atât prin activități desfășurate individual, cât și prin fapte comise împreună cu rude, apropiați ori alți membri ai actualei structuri investigate. O parte importantă dintre aceștia figurează cu antecedente penale, în cazul unora conduita infracțională debutând încă din perioada minoratului și continuând ulterior, inclusiv prin săvârșirea de noi infracțiuni în stare de recidivă. Acestea reprezentând modalități prin care membrii grupării și-au urmărit realizarea intereselor, soluționarea conflictelor cu persoane din exteriorul grupului, recuperarea unor sume de bani, protejarea activităților ilicite ori consolidarea poziției deținute în mediul infracțional.”, au mai notat procurorii în dosarul aflat la instanță. Potrivit datelor anchetatorilor DIICOT, aceste legături strânse între membrii clanului pot fi foarte ușor observate pe rețelele de socializare, unde pot fi găsite mai multe fotografii și videoclipuri cu aceștia participând la diverse evenimente împreună constant. „Membrii diferitelor nuclee familiale participă împreună la evenimente private și sociale, se afișează în mod repetat împreună și publică ori distribuie pe rețelele de socializare fotografii și materiale audiovizuale în care apar alături de ceilalți membri ai grupării. Caracterul repetitiv al unor asemenea apariții permite, prin raportare și la celelalte mijloace de probă administrate, evidențierea relațiilor apropiate dintre persoanele cercetate și a persistenței acestora în timp. Coeziunea existentă între membrii grupării este exteriorizată și prin maniera în care aceștia aleg să se prezinte în mediul social”, se mai arată în dosarul ajuns în instanță”, se mai arată în dosar.

Afaceri ilegale pe teritoriul României, dar și peste hotare

Activitățile ilegale ale clanului nu au fost limitate la România, ci au fost extinse și în afara granițelor în țării, în state europene precum Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos, Belgia, Irlanda și Marea Britanie, menținând legături permanente între acționarii din țară și cei din străinătate.

„În această perioadă, membrii grupării au fost implicați în săvârșirea unei palete largi de infracțiuni, atât contra persoanei și patrimoniului, cât și din sfera criminalității organizate, în special trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism, camătă, șantaj, activitățile infracționale fiind desfășurate atât pe teritoriul României, cât și în alte state. Caracterul polivalent al grupării a permis adaptarea activității acesteia la diferite oportunități infracționale, membrii săi acționând individual sau împreună, în funcție de natura activității desfășurate, de rolurile asumate și de relațiile existente între aceștia”, au mai notat anchetatorii în dosar. Pentru a-și continua cu succes activitățile internaționale, membrii se ocupau de organizarea transportului persoanelor de sex feminin exploatate, le asigurau cazarea și le transferau banii obținuți din prostituție.

De asemenea, aceștia organizau zonele unde victimele urmau să practice prostituția în așa fel încât câștigurile sa fie cât mai mari.

„Membrii acesteia au desfășurat sau au coordonat activități infracționale atât în România, cât și pe teritoriul Rep. Fed. Germania, Rep. Austria, Confederația Elvețiană, Țările de Jos, Regatul Belgiei, Irlanda și Marea Britanie, menținând legături permanente între persoanele aflate în țară și cele care acționau în străinătate și asigurând, după caz, deplasările și transportul victimelor, transferul sumelor de bani, asigurarea cazărilor și stabilirea zonelor din afară în vederea obținerii unor câștiguri maximale din activitatea de prostituție, stabilirea/menținerea unor contacte cu polițiști/ funcționari publici pentru a fi informați cu privire la eventuale investigații desfășurate asupra lor ori plângeri depuse de victimele exploatate și alte activități necesare realizării scopurilor urmărite.”, mai explică procurorii.

În dosarul aflat la instanță, sunt menționate inclusiv interacțiuni cu polițiști și funcționari publici pentru a primi informații cu privire la potențiale investigații desfășurate asupra lor sau plângeri depuse de victimele exploatate și alte activități în interesul atingerii scopului lor.

Violența și amenințările, cum își controla grupul victimele

Procurorii mai notează în cadrul portretului acestui grup infracțional și alte episoade violente ale membrilor clanurilor părtașe, Baltazanii sau Brătienii, anchetatorii amintind în descrierea lor inclusiv episodul extrem de violent din Pantelimon.

„ „Clanul Burtea”, așa cum este denumită această grupare de criminalitate organizată în mass-media din țara noastră, a fost menționat frecvent în articolele apărute ca urmare a unor incidente violente, mai mulți membri ai grupării au fost implicați în conflicte de o violență ridicată, unele dintre acestea desfășurându-se în contextul unor rivalități cu alte grupări, sub forma unor confruntări directe ori reglări de conturi, iar altele având caracter individual. Acestea au fost aduse la cunoștința opiniei publice în articole din presă, aspect ce a contribuit la sporirea notorietății de „clan interlop”: „Clanul Burtea a pornit scandalul sângeros din Pantelimon. Vezi detalii șocante”, „Interlopi din clanul Burtea, ridicati de politisti!”, „Alţi şmecheri de sector – Clanul Burtea sau Brătienii fac parte dintr-o familie de etnie din Buzău care se ocupă de afaceri necurate cu fier vechi, „Reglare de conturi între clanurile Burtea şi Pietroi. Trei maşini au fost incendiate.””, se mai arată în dosarul tranșat la Tribunalul București.

Una dintre cele mai tulburătoare informații despre acest grup infracțional este numărul victimelor, care potrivit datelor din dosar ajunge la peste 50 de femei care ar fi fost exploatate, unele cazuri având un final tragic.

„De-a lungul timpului, au fost exploatate prin obligare la practicarea prostituției, cu precădere pe teritoriul altor state, activitate din care membrii grupării au obținut, direct sau indirect, importante beneficii materiale.”

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că exploatarea nu s-a limitat la situații izolate, ci a vizat, în diferite perioade și configurații, numeroase persoane de sex feminin, asupra cărora au fost exercitate forme diferite de constrângere și control. În funcție de particularitățile fiecărei victime și de conduita persoanei care o exploata, controlul a fost exercitat atât prin mijloace de constrângere fizică, concretizate inclusiv în acte de violență și agresiuni repetate, cât și prin mijloace de constrângere morală și psihologică, constând în amenințări, intimidare, presiuni, supravegherea conduitei și limitarea posibilității de a se sustrage situației de exploatare.

Totodată, probatoriul administrat a evidențiat recurgerea repetată la violență, amenințare și intimidare, în special în spectrul infracțiunilor de ”trafic de persoane” și ”proxenetism”, având ca scop menținerea victimelor într-o stare de dependență și aservire pentru practicarea prostituției în folosul persoanelor cercetate.

„Persistența în timp a unor asemenea conduite, precum și caracterul lor repetitiv au contribuit la crearea unei reputații în mediul infracțional a grupării, de natură să amplifice capacitatea de intimidare a membrilor săi și să faciliteze realizarea obiectivelor urmărite de aceștia. (…) În acest mod, unele dintre persoanele vătămate au fost menținute într-o stare de dependență și control, în care posibilitatea lor efectivă de a decide liber cu privire la continuarea practicării prostituției, la condițiile în care aceasta se desfășura ori la încetarea relației cu persoanele care le exploatau era substanțial restrânsă. Violența fizică și presiunea psihologică au funcționat astfel, în cazurile în care acestea sunt demonstrate de materialul probator, nu numai ca mijloace punctuale de constrângere, ci și ca instrumente de instaurare și menținere a controlului asupra victimelor, de disciplinare a acestora și de asigurare a continuității exploatării și a obținerii beneficiilor patrimoniale rezultate din activitatea lor. Amploarea fenomenului, durata sa, pluralitatea persoanelor exploatate și caracterul transfrontalier al activităților constituie, în acest context, elemente relevante pentru înțelegerea dimensiunii activității infracționale investigate”, se mai arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor.

Destine curmate de faptele membrilor clanului

Exploatatorii care fac parte din clanul Burtea au profitat de-a lungul anilor de pe urma victimelor pe care le trimiteau să se prostitueze, unele dintre ele având un destin tragic, precum tânăra româncă de 23 de ani, ucisă în septembrie 2022 în Austria.

„Un exemplu elocvent este cazul victimei, care a fost ucisă în septembrie 2022 și care practica prostituția în Rep. Austria în folosul material al membrilor grupării infracționale denumite generic „BURTEA”. Articol în presă: „O tânără româncă a fost ucisă cu sălbăticie sâmbătă, 24 septembrie, în Austria. O autopsie a clarificat cauzele decesului tinerei de 23 de ani, ucisă în Ternberg: a fost bătută atât de rău încât n-a mai fost recunoscută și în cele din urmă s-a înecat cu propriul sânge și vomă””, scriu procurorii în dosarul aflat la instanță.

Copil de 9 ani ucis de „hazardul” lui Mario Danciu

Fiul lui Nicolae Danciu, adolescentul pe nume Danciu Mario zis și „David”, a provocat un accident, pe 28 iulie anul trecut, după ce s-a urcat la volan, deși avea doar 16 ani și nu deținea permis de conducere, care s-a soldat cu moartea unui băiat de 9 ani și mutilarea pe viață a surorii acestuia, fetița având 7 ani. A primit arest la domiciliu, timp în care s-a ocupat de afacerile murdare ale familiei.

„Numitul Danciu Mario zis „David”, a provocat un accident mortal, mediatizat în presă, în perioada în care s-a aflat sub măsura arestului la domiciliu/control judiciar a recrutat-o pe victima sa, care ulterior a practicat prostituția în beneficiul său material în Germania, activitate infracțională ce ilustrează disprețul și indiferența autorului față de măsurile judiciare și consecințele faptei sale. Articol în presă: „Veste șocantă pentru familia Nefedov, care și-a pierdut copilul în urma accidentului din cartierul Pantelimon, produs în urmă cu un an și jumătate. Adolescentul acuzat că a provocat tragedia, soldată cu moartea unui băiat de 9 ani și mutilarea pe viață a surorii acestuia, în vârstă de 7 ani, a fost plasat în arest la domiciliu. Adolescentul s-a urcat la volan pe 28 iulie anul trecut, deși avea doar 16 ani. A pierdut rapid controlul asupra mașinii, iar accidentul a avut consecințe dramatice: un băiat de 9 ani a murit, iar sora lui, de 7 ani, și-a pierdut un picior””, au mai exemplificat anchetatorii.

Lux și opulență, atitudinea clanului interlop în public

Pentru a arăta ce familie au ei, membrii clanului Burtea foloseau diverse metode de a epata în locuri publice precum dedicații la lăutari pentru diverși membrii ai familiei și crearea unor materiale și postarea acestora pe rețelele de socializare în scopul de a arăta statutul lor financiar și social.

„Un element particular al acestei modalități de exteriorizare îl constituie și existența unor dedicații ori creații muzicale interpretate de lăutari, în cadrul cărora sunt nominalizați membri ai grupării, familiile din care aceștia provin sau relațiile existente între ei și în care, după caz, sunt evocate elemente referitoare la putere, prestigiu, solidaritate, capacitate financiară ori reputație. În măsura în care conținutul concret al acestor materiale relevă asemenea aspecte, ele pot ilustra maniera în care membrii grupării acceptă, încurajează ori valorifică proiectarea în spațiul social a unei imagini colective asociate forței, influenței și solidarității dintre membrii săi. Asemenea manifestări publice prezintă relevanță în prezenta cauză nu prin ele însele și nici ca expresie a unui anumit mediu social ori cultural, ci în măsura în care, analizate împreună cu celelalte mijloace de probă, contribuie la evidențierea relațiilor dintre persoanele cercetate, a frecvenței interacțiunilor, a apropierii dintre diferitele nuclee familiale și a modului în care membrii acestora se raportează reciproc. În același sens, existența antecedentelor penale ori implicarea anterioară a unor membri în episoade violente nu permite, prin ea însăși, concluzia că toate aceste fapte au fost săvârșite în realizarea scopurilor actualei grupări și nici că aceasta a existat, în aceeași configurație, pe întreaga perioadă analizată. Aceste împrejurări configurează însă contextul factual și relațional în care trebuie examinată constituirea și evoluția structurii investigate, urmând ca existența grupului infracțional organizat, perioada sa de funcționare, componența, coordonarea membrilor și scopul urmărit să fie stabilite prin raportare la ansamblul probelor administrate în prezenta cauză”, încheie procurorii DIICOT profilul creionat al clanului Burtea.

Ce a ținut gruparea „unită”

Anchetatorii detaliază și motivele pentru care această gruparea a trecut de testul timpului și care au fost componentele interumane care a ținut coagulat grupul infracțional organizat.

Astfel, arată anchetatorii „constituirea în jurul mai multor nuclee familiale interconectate prin relații de rudenie și afinitate, ai cărei membri au acționat în mod coordonat în vederea săvârșirii unor infracțiuni grave, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate” este unul dintre motivele de „rezistență” acestui grup.

„Repetarea unor asemenea episoade, participarea concomitentă sau succesivă a mai multor persoane din aceleași nuclee familiale și sprijinul acordat reciproc în contextul acestor conflicte constituie elemente relevante pentru înțelegerea relațiilor dezvoltate în timp între persoanele cercetate și a contextului în care actuala structură infracțională s-a consolidat.

Implicarea succesivă în conflicte violente, rivalitățile cu alte grupări și reacțiile de solidaritate manifestate între membri au contribuit la formarea și perpetuarea unei reputații de forță și violență, susceptibilă să amplifice capacitatea de intimidare a persoanelor asociate grupării și să descurajeze eventualele reacții ale persoanelor cu care acestea intrau în conflict.

Ansamblul materialului probator relevă existența unor relații stabile de cooperare și coordonare, continuitatea acestora în timp, sprijinul reciproc acordat membrilor, repartizarea unor activități în funcție de poziția și posibilitățile fiecăruia, precum și existența unor interese comune în conservarea și dezvoltarea activităților generatoare de venituri ilicite.

În acest context, relațiile familiale au reprezentat unul dintre factorii care au favorizat stabilitatea și reziliența grupării, permițând membrilor acesteia să își consolideze relațiile de încredere, să limiteze accesul persoanelor din exterior la informații privind activitățile desfășurate și să asigure continuitatea acestora inclusiv în situațiile în care unii dintre membri au fost supuși unor măsuri judiciare ori s-au aflat temporar în imposibilitatea de a participa nemijlocit la activitățile grupului.

În evoluția sa, gruparea și-a dezvoltat progresiv atât componenta umană, cât și capacitatea operațională, diferiți membri asumându-și roluri specifice în funcție de activitatea infracțională desfășurată. În jurul nucleelor familiale s-au coagulat astfel persoane care au participat nemijlocit la comiterea infracțiunilor, persoane care au facilitat activitatea acestora, precum și persoane care au contribuit la administrarea, transferarea, disimularea ori valorificarea beneficiilor rezultate din activitățile ilicite.

Caracterul transfrontalier al activităților de trafic de persoane și proxenetism reprezintă o particularitate relevantă a grupării, acestea fiind și îndeletnicirile infracționale predominante.

În aceste condiții, gruparea a dobândit, în timp, caracteristicile unei structuri infracționale stabile și adaptabile, în cadrul căreia relațiile familiale și personale preexistente au fost dublate de relații de cooperare infracțională, interese patrimoniale comune, sprijin reciproc și coordonarea activităților desfășurate.

Manelist aruncat după gratii 30 de zile

Nicolae Danciu, presupusul lider al grupării destructurate pentru fapte de trafic de persoane și proxenetism, cântăreț de manele, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de fiul său, Mario Danciu dar și alți aproape 15 membrii ai grupării.

Totodată anchetatorii DIICOT au sechestrat mai multe mașini de lux descoperite în timpul perchezițiilor domiciliare.

Cei doi polițiști judiciari de la Serviciul de Investigații Criminale al Secției 23 de Poliție din Capitală care au fost puși sub control judiciar de DIICOT au fost surprinși în interceptările anchetatorilor, când membrii clanului interlop Burtea îi pomeneau pe aceștia și informațiile „fierbinți” livrate acestora.

Concret, Gândul va prezenta detalii elocvente din dosarul anchetatorilor DIICOT care a ajuns la Tribunalul București, unde, judecători de drepturi și libertăți au decis deja arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Mario Danciu, tânărul care, anterior, a ucis un copil minor pe fondul conducerii unui autoturism fără a poseda permis de conducere.

În același dosar sunt cercetate și rudele sale dar și tatăl său, Nicolae Danciu, interpret de manele, în cazul căruia se fac demersurile necesare pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă. La momentul perchezițiilor acesta nu a putut fi localizat pe teritoriul României.

Lege și ordine… la Secția 23

Anchetatorii DIICOT i-au pus sub acuzare, și au luat măsura controlului judiciar, față de Denis Nicolae Adam și Cătălin Laurențiu Mișa, polițiști în cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sector 3 – Secția 23 Poliție – Biroul de Investigații Criminale, și îi acuză pe cei doi că în perioada 2020 – prezent aceștia i-au ajutat sub diverse modalități pe membrii grupului infracțional organizat în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în cauzele penale în care aceștia erau cercetați.

De asemenea, arată anchetatorii în dosarul aflat la instanță, că în perioada de referință, numiții Adam și Mișa „au divulgat membrilor grupului infracțional organizat cercetați în prezenta cauză, fără drept, informații care nu sunt destinate publicității, despre care au luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau accesării fără vreo justificare de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a bazelor de date gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne”.

În acest fel, scriu anchetatorii care au descoperit cârtițele din Secția 23, „au fost afectate interesele, integritatea și confidențialitatea datelor gestionate de instituția publică, aceștia având obligația de a garanta protecția informațiilor gestionate prin intermediul sistemelor informatice interne”.

„Totodată, în schimbul ”protecției” și a informațiilor primite în perioada de referință, membrii grupului infracțional organizat (Pătlăgică Ameri zis ”COCORICĂ”, Mihai Vasile zis ”MERY”, etc.) au dat bani, iar agenții de poliție Adam și Mișa au primit sumele de bani date pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle lor de serviciu”, se mai arată în dosarul aflat la instanță.

Cum au „vândut-o” pe victima traficanților polițiștii Adam și Mișa

Anchetatorii arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor că în cursul lunii mai 2026 (fără a se putea stabili cu exactitate la acest moment data), Denis Adam, agent de poliție în cadrul D.G.P.M.B. – Secția 23 de Poliție, i-a divulgat Vasile Mihai zis ”Mery” – persoană față de care victima (femeie – n.r) formulase o plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, fără drept, informații care nu sunt destinate publicității și despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, respectiv declarația persoanei vătămate date cu ocazia audierii în cadrul dosarului penal, afectând astfel interesele victimei a infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

Informațiile scurse din anchetele Secției

În vreme de Adam a „vândut-o” pe victimă traficanților, celălalt coleg al său, Cătălin Laurențiu Mișa se ocupa de protecția informativă a acestora.

Potrivit celor discutate de membrii clanului Burtea care invocau des numele polițistului Mișa, se pare că acesta le divulga constant în ce dosare sunt cercetați, care dintre membrii și când urmau să fie chemați la audieri.

Astfel, notează procurorii DIICOT, în cursul anului 2026 (fără a se putea stabili datele exacte), polițistul Mișa „a divulgat în mod constant membrilor grupului infracțional organizat cercetați în prezenta cauză (cel puțin numiților Pătlăgică Ameri zis ”Cocorică” și Mihai Marian zis ”Denis”), fără drept, informații care nu sunt destinate publicității, despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării fără vreo justificare de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a bazelor de date gestionate de către MAI, fiind afectate interesele, integritatea și confidențialitatea datelor gestionate de instituția publică, acesta având obligația de a garanta protecția informațiilor gestionate prin intermediul sistemelor informatice interne”.