Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi seară că ajutorul dat de România pentru Ucraina ar putea crește din 2027. Acesta susține că există intenția ca țara noastră să contribuie suplimentar la finanțarea și înarmarea țării vecine. Președintele României a refuzat să transmită sumele pe care le-a plătit deja România pentru sprijinirea Ucrainei, dar a promis o evaluare despre secretizarea acestora.

Ce spune Nicușor Dan despre sumele alocate Ucrainei și sprijinul logistic al României

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la finalul reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin. Întrebat dacă România va suplimenta sprijinul financiar și militar pentru Kiev anul viitor și la ce nivel se ridică aceste contribuții, președintele a confirmat intenția statului, fără a dezvălui însă cifre concrete.

„Există această intenție. Poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuția altor state care ajută Ucraina”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că eforturile principale ale României sunt direcționate către susținerea logistică a vecinilor din nord, în special în ceea ce privește exporturile agricole.

„În schimb, sunt multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina, adică facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a adăugat președintele României.

Cine a participat la reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin

Summitul organizat în capitala Germaniei a reunit peste 20 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

La discuții au luat parte și liderii principalelor instituții euroatlantice: președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Statele Unite ale Americii au fost reprezentate la reuniune de emisarii președintelui Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner.