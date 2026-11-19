Casa Albă a confiscat telefoanele mobile ale reporterilor și fotografilor acreditați la bordul avionului prezidențial Air Force One în momentul în care delegația Statelor Unite părăsea China. Măsura neobișnuită a fost luată din motive de securitate cibernetică, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an, la finalul summitului la care președintele american s-a întâlnit cu Putin și Xi Jinping.

Cum a justificat Donald Trump măsura luată la bordul Air Force One

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat decizia într-o scurtă declarație acordată postului NBC News, fără a intra însă în detalii tehnice privind natura riscurilor de securitate.

„Vrem să fim precauți și nu am vrut ca oamenii să aibă telefoane atunci când nu ar trebui să le aibă, așa că am fost foarte atenți”, a declarat Donald Trump.

La rândul lor, oficialii de la Casa Albă nu au oferit o explicație suplimentară oficială și nu au răspuns imediat solicitărilor de presă transmise de publicațiile americane, precizând doar că dispozitivele au fost reținute temporar din motive de securitate. Corespondenții acreditați la Casa Albă au semnalat însă caracterul neobișnuit al procedurii, menționând că la vizitele anterioare în Beijing nu s-a impus o astfel de restricție.

Ce s-a întâmplat concret cu telefoanele și echipamentele jurnaliștilor

Măsura ar fi vizat strict dispozitivele utilizate pe teritoriul Chinei, pentru a preveni eventualele tentative de spionaj cibernetic sau colectare de date, conform CNN. Telefoanele folosite de jurnaliști în China ar fi fost puse într-o geantă Faraday, care blochează semnalul până la aterizarea în SUA. Staff-ul de la bordul avionului ar fi anunțat jurnaliștii că își vor primi telefoanele înapoi când ajung în America.

O corespondentă CBS News a spus că măsura nu i-a lăsat pe toți reporterii complet izolați în timpul zborului de întoarcere spre Washington, deoarece mulți dintre ei își protejaseră echipamentele personale înainte de intrarea în China.

„Nu au fost colectate toate dispozitivele pe care jurnaliștii le-au lăsat în gențile Faraday de pe Air Force One înainte de a ateriza în China, miercuri. Mulți, dar nu toți reporterii și fotografii își puseseră telefoanele de serviciu obișnuite, telefoanele personale, laptopurile și ceasurile inteligente în pungi căptușite cu metal pentru a preveni eventualele programe spion, supravegherea sau colectarea de date și au putut să le folosească în timpul zborului către SUA. Cei care nu optaseră pentru telefoane de unică folosință au rămas fără telefon mobil”, a declarat corespondenta CBS News.

Legitimații de presă și insigne, aruncate lângă scara avionului

Potrivit presei internaționale, staff-ul Casei Albe a strâns și a aruncat inclusiv ecusoanele de acreditare emise de autoritățile chineze, insignele delegației și telefoanele temporare chiar lângă scara avionului, înainte de îmbarcare, de teama ca acestea să nu fie compromise.

Președintele Donald Trump a revenit în Statele Unite după un turneu asiatic care a inclus participarea la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), desfășurat în Filipine, și la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, în China, reuniune în cadrul căreia liderul american a avut și o întâlnire trilaterală cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin.