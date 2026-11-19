Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, într-un interviu acordat Digi24, scandalul „Alai cu SPP”, după dezvăluirile Gândul privind folosirea angajaților și a mașinii Serviciului de Protecție și Pază la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Liderul social-democrat l-a acuzat pe Bolojan că fuge de răspundere și a comparat reacția acestuia cu propria poziție după botezul copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Grindeanu a afirmat că și-a cerut scuze public pentru imaginea creată de petrecerea de la Timișoara, în timp ce reacția fostului premier i s-a părut „o fugă de răspundere”.

Întrebat despre comisia parlamentară de anchetă care urmează să analizeze cazul nunții fiicei lui Bolojan de la Oradea din weekendul trecut și despre presupusa colaborare PSD-AUR pentru înființarea acesteia, Grindeanu a precizat că propunerea a primit votul tuturor membrilor Biroului Permanent al Camerei Deputaților, inclusiv al reprezentanților PNL și USR, și a respins ideea unei colaborări între PSD și AUR pe acest subiect.

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„A fost votată de toată lumea. Ieri am condus Biroul Permanent al Camerei. Toată lumea, și PNL, și USR, au votat comisia. Deci nu PSD-AUR. E un lucru bun. Și noi am votat celelalte comisii de anchetă. A fost în unanimitate votul pe înființarea acestei comisii în BP. Sigur că va veni în Plen, dar în Biroul Permanent toată lumea a fost de acord să existe această comisie de anchetă legată de subiectul respectiv”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a comparat nunta fiicei lui Bolojan cu botezul de la Timișoara

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă a observat diferențe între reacțiile publice după botezul de la Timișoara și nunta fiicei lui Ilie Bolojan de la Oradea. Liderul PSD a amintit că, după evenimentul organizat de Alfred Simonis, și-a cerut scuze pentru imaginea transmisă de petrecere, în contextul economic dificil prin care trec românii. Acesta a explicat că a considerat necesară reacția sa publică, mai ales în condițiile în care oamenii se confruntă cu pensii înghețate, taxe mai mari și probleme economice.

„Eu am ieșit a doua zi după botez, fiind naș, nu pentru prima dată, am fost naș și pentru ceilalți copii ai lui Alfred Simonis, spunând că îmi cer scuze pentru imaginea pe care am reușit să o proiectăm în sens negativ, părând o mulțime ruptă de realitatea românilor, de realitatea din ultimul an și jumătate, când românii au dus-o din rău în mai rău, ruptă de pensiile înghețate, de taxele mai mari și de o economie care merge prost”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre reacția lui Ilie Bolojan după nunta fiicei sale

În același context, Sorin Grindeanu a făcut referire la controversele apărute după nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Oradea, și la dezvăluirile Gândul cu privire la folosirea angajaților și a mașinii Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru anumite deplasări legate de eveniment. Liderul PSD a comparat reacția fostului premier cu propria poziție după botezul de la Timișoara și a susținut că Bolojan a evitat să își asume responsabilitatea.

„Am considerat necesare aceste scuze din această perspectivă versus fuga de răspundere de la nunta din weekend-ul trecut, dar fiecare își gestionează lucrurile așa cum trebuie. Pentru că mie mi s-a părut o fugă de răspundere, o negare, ceea ce, mă rog, românii vor decide dacă e bine sau nu”.

Ilie Bolojan, alai cu SPP pentru nunta fiicei sale. Fostul premier a folosit agenții și mașina Serviciului de Protecție și Pază

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor. Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florin Birta, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună. Petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, local cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Gândul a dezvăluit că Ilie Bolojan a folosit mașina și serviciile agenților SPP pentru deplasări și activități legate de nunta fiicei sale. Fostul premier a beneficiat de transport special la inspecția sălii de bal, cu o seară înainte de eveniment. Ulterior, s-a deplasat cu aceeași mașină SPP și la întâlnirea cu actuala sa iubită. De asemenea, agenții de pază au fost trimiși să preia de la aeroport cuplul de oameni de afaceri Bâtlan-Traian. Mai multe detalii AICI.

Cum a arătat petrecerea de botez a copilului lui Alfred Simonis

Copilul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat, pe 31 octombrie, de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, într-un eveniment care a avut loc la Timişoara. Imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD în ţinute scumpe şi purtând blănuri. Sorina Docuz, partenera a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat luxul și opulența petrecerii, iar unele persoane au avansat ideea că haina purtată de partenera fostului lider PSD ar costa câteva zeci de mii de lei. La eveniment au mai participat Lia Olguța Vasilescu, Sorin Ionescu, Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila, Florin Manole, Daniel Băluță și Bogdan Ivan. De asemenea, atmosfera de la petrecerea de botez, atmosfera a fost întreținută de artistul italian Al Bano, alături de Damian Drăghici și Theo Rose. Mai multe detalii AICI.